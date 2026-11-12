Iscrizioni in chiusura al Rally del Barocco Ibleo

Entra nella fase decisiva la macchina organizzativa del 14° Rally del Barocco Ibleo, appuntamento che il 21 e 22 novembre accenderà nuovamente i riflettori dell’automobilismo sportivo nella provincia di Ragusa. DLF Academy, con il supporto dell’associazione Ragusa Motorsport, sta definendo gli ultimi dettagli della manifestazione che, dopo il positivo ritorno dello scorso anno, punta a consolidare il proprio ruolo nel panorama rallystico regionale. Cresce intanto l’attesa per conoscere i protagonisti della competizione, valida per il Campionato Siciliano Rally e affiancata dal 2° Historic Rally del Barocco Ibleo, riservato alle vetture storiche.

La gara si ripresenta nel calendario automobilistico regionale dopo il rilancio del 2025, quando tornò a disputarsi dopo quattordici anni di assenza, restituendo al territorio ibleo una manifestazione di consolidata tradizione sportiva. Un ritorno coronato dal successo di Totò Riolo e Nicola Catania, vincitori della tredicesima edizione sulla Skoda Fabia R5 Evo della CST Sport, al termine di un confronto particolarmente acceso con Maurizio Ciffo e Massimo Cambria, secondi su una vettura gemella. A completare il podio furono Marco Nicoletti e Veronica Modolo sulla Renault Clio Super 1600. Tra le auto storiche si imposero Gordon ed Eros Di Prima sulla Ford Sierra Cosworth, mentre nella categoria Classic il successo andò a Gerlando Sollano e Piero Alfano.

L’edizione 2026 si prepara dunque a raccogliere il testimone di una ripartenza particolarmente significativa, con l’obiettivo di consolidare la presenza della competizione nel panorama rallystico siciliano. Le strade ragusane torneranno a essere teatro di un confronto che si annuncia impegnativo, nel quale le caratteristiche tecniche del percorso e la varietà delle vetture partecipanti contribuiranno ad alimentare l’interesse sportivo.

Il programma prevede otto prove speciali, distribuite su tre differenti tratti cronometrati, per complessivi 60,45 chilometri, inseriti in un percorso totale di 218,96 chilometri. Sabato pomeriggio la sfida si aprirà con il doppio passaggio sulla Lusia, prova di 4,65 chilometri, che offrirà i primi riferimenti cronometrici. Domenica saranno invece tre i passaggi sulla Salinella, lunga 9,70 chilometri, e altrettanti sulla San Giacomo, di 7,35 chilometri, tratti destinati a risultare determinanti per le classifiche finali.

La città di Ragusa sarà il fulcro della manifestazione e ospiterà i momenti più significativi del programma. Venerdì 20 novembre saranno effettuate la distribuzione dei road book, le ricognizioni autorizzate e le prime verifiche sportive e tecniche, mentre sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.00, si svolgerà l’atteso *shakedown*, sulla strada comunale ex provinciale 73 Galerme–Piano Ceci, ultimo banco di prova per perfezionare gli assetti delle vetture.

La cerimonia di partenza è prevista sabato 21 novembre alle 17.01 da via Roma, nel cuore del capoluogo ibleo, dove gli equipaggi faranno ritorno domenica 22 alle 17.00 per l’arrivo conclusivo e la premiazione.

L’interesse è rivolto adesso alla definizione dell’elenco degli iscritti, che consentirà di conoscere i protagonisti della quattordicesima edizione e valutare le sfide che animeranno le diverse classi, sia tra le vetture moderne sia nel settore storico. Gli ultimi giorni utili per aderire rappresentano dunque il passaggio conclusivo della fase preparatoria, prima che l’attenzione si concentri definitivamente sul confronto sportivo.

Con il Rally del Barocco Ibleo, DLF Academy rinnova il proprio impegno nella promozione dell’automobilismo sportivo e nella valorizzazione del territorio ragusano, puntando sulla continuità di una manifestazione che, dopo il ritorno dello scorso anno, intende consolidare il proprio ruolo nel calendario regionale.