MILANO (ITALPRESS) – Sull’intelligenza artificiale l’Italia era indietro quattro-cinque anni fa, ma poi ha fatto “passi da gigante”: soprattutto le imprese medio-grandi hanno iniziato a usarla e a comprenderne i vantaggi. Lo afferma Claudio Bassoli, presidente e amministratore delegato di HPE Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

Per Bassoli in questo settore “ce la possiamo giocare”, grazie alle numerose filiere in cui il Paese vanta una leadership mondiale e ai dati, alle competenze e alle conoscenze che le imprese possiedono. Senza questi ingredienti, avverte il manager, l’infrastruttura da sola serve a poco. Da qui l’immagine dei data center come “fabbriche dei dati”, a cui il Paese deve dedicare la stessa attenzione riservata alle fabbriche tradizionali.

HPE Italia, spiega Bassoli, “funziona molto bene”: conquista quote di mercato e realizza progetti di rilievo anche su scala mondiale. Conta circa mille persone, quattro società operative e circa cinquemila partner. E’ un modello costruito sul territorio e al servizio non solo delle grandi aziende, ma anche delle Pmi.

Sul tema dei data center, Bassoli ha ricordato che secondo alcuni studi tra il 2024 e il 2030 l’energia che assorbiranno potrebbe raddoppiare, restando però attorno al 4-5% del totale. Per il manager è un dato da inquadrare correttamente, perchè la stessa tecnologia offre soluzioni per il risparmio energetico. Il raffreddamento pesa per oltre un terzo dei consumi di un data center, e quello a liquido consente di ridurne il fabbisogno energetico fino al 90%. Le novità degli ultimi 12-18 mesi hanno inoltre aumentato la potenza di calcolo riducendo del 70% l’energia necessaria. Il calore prodotto, infine, può essere recuperato per riscaldamento, acqua calda e fabbriche del territorio: i data center di nuova generazione, sottolinea Bassoli, “non sprecano nulla”.

Sul fronte della cybersicurezza, il presidente e Ad di HPE Italia ricorda i progressi fatti negli ultimi anni, dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale alla direttiva NIS2, che rafforza le difese di imprese e pubbliche amministrazioni. Per Bassoli sono tre i livelli di contrasto agli attacchi: “Il primo è la provenienza sicura delle infrastrutture acquistate, soprattutto per la pubblica amministrazione, che gestisce dati sensibili dei cittadini. Il secondo è la rete: quelle di ultima generazione usano l’IA per individuare l’origine di un attacco e bloccare solo la parte colpita, evitando i danni economici e sociali dei blocchi totali. Il terzo è la formazione, perchè molti attacchi riescono per scarsa consapevolezza delle persone”. Per questo, secondo il manager, la cultura della sicurezza va allenata come si fa con le prove di evacuazione: con esercitazioni periodiche, perchè ciascuno sappia riconoscere un attacco e reagire nel modo giusto quando accade davvero.

Bassoli ricorda inoltre l’interlocuzione costante con enti governativi, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e forze dell’ordine. Ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 HPE Italia ha fornito una rete basata su IA estesa su oltre 22mila chilometri quadrati, con più di 40 siti collegati in tre regioni. La rete ha distribuito le immagini in 8K a oltre 200 broadcaster, per un pubblico di circa 2 miliardi di telespettatori nel mondo. Nonostante fosse “la più attaccata” del periodo, non ha mai subito violazioni.

Tra i progetti più significativi di HPE Italia c’è quello con Eni sui supercalcolatori HPC6 e HPC7. E’ un modello, conclude Bassoli, replicabile anche da realtà medio-piccole, a patto di “tenersi stretti i dati e le competenze”.

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