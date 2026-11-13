Influenza, torna il bollettino: in Italia 478mila casi nell’ultima settimana

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Torna il bollettino dell'influenza e dei virus respiratori invernali. E secondo il primo report della sorveglianza RespiVirNet, nell'ultima settimana – tra il 2 e l'8 novembre – si stimano 478mila casi di infezioni respiratorie acute (Ari) nella comunità, corrispondenti a un'incidenza totale nella comunità pari a 8,5 casi per 1.000 assistiti. Come di consueto i più colpiti sono i bimbi: l'incidenza più elevata si osserva infatti nella fascia d'età 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000 assistiti. In generale il valore di incidenza dei virus respiratori è in linea con quello registrato nella stagione 2025-2026 nello stesso periodo. Lungo la Penisola, l'incidenza delle infezioni respiratorie è a livello basale in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia e bassa per tutte le altre regioni che hanno fornito i dati tranne che per la Campania, dove è molto alta. Quali virus stanno circolando di più? Nel flusso sentinella, si spiega nel report pubblicato sul portale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), i valori di positività più elevati tra i virus respiratori circolanti sono stati registrati per i rhinovirus (25,7%), per i virus parainfluenzali (17,1%) e per gli adenovirus (8,6%), mentre la positività per i virus influenzali veri e propri è del 5,7%. Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per i rhinovirus (29%), per i virus parainfluenzali (6,5%) e per i coronavirus diversi da Sars-CoV-2 (6%). Per influenza e Sars-CoV-2, i tassi di positività più alti si osservano nella fascia di età over 65. A questo proposito, l'Iss ricorda che "è stata avviata una campagna di vaccinazione contro Covid-19 così come per l'influenza per le categorie a maggior rischio, incluse tutte le persone sopra 60 anni di età. Dopo mesi di attesa, è ripresa dunque con la pubblicazione del primo bollettino l'attività della sorveglianza RespiVirNet, che monitora l'andamento dei virus respiratori invernali sia per la parte epidemiologica che per quella virologica. A darne notizia l'Istituto superiore di sanità (Iss), spiegando che "la raccolta dei dati avviene sulla piattaforma messa a punto dall'Iss che è stata modificata provvisoriamente su iniziativa dell'Istituto per far fronte a quanto previsto dalle norme vigenti. In particolare, in attesa dei regolamenti, non vengono acquisiti dati personali dei pazienti, una limitazione che riduce in parte la qualità dei dati raccolti, ma che garantisce comunque un monitoraggio adeguato dei casi". In questo momento, informa ancora l'Iss, "sono in corso, dopo un primo incontro molto proficuo, le attività con il ministero della Salute e il Garante della privacy per risolvere i problemi che hanno portato all'interruzione dell'immissione dei dati da parte delle Regioni, anche per adeguare la sorveglianza alle indicazioni dei regolamenti europei e ripristinarne la versione completa". La ripresa del bollettino su influenza e infezioni respiratorie era stata preannunciata sabato 7 novembre dallo stesso ministro Orazio Schillaci. "Il ministero della Salute – aveva spiegato – ha lavorato insieme all'Istituto superiore di sanità" per far ripartire la sorveglianza RespiVirNet, "e a breve ci sarà il bollettino con una tempistica non molto diversa da quella degli anni precedenti". Oggi la prima pubblicazione. Il report sul monitoraggio di influenza e virus respiratori era fermo da 8 mesi, dopo che Regioni e Province autonome avevano sospeso il flusso dei dati che alimenta il sistema di sorveglianza RespiVirNet "in attesa di una regolamentazione in linea con quanto previsto dalle norme vigenti per la gestione dei dati personali", come indicava il 6 marzo scorso l'ultimo bollettino dell'Iss al quale fa capo la piattaforma. Per superare l'impasse serviva un regolamento ad hoc da parte dell'Istituto, che ora è stato messo a punto. Quando passerà il vaglio del Garante, un decreto del ministero lo accoglierà.

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