Una delegazione di CNA Caltanissetta composta dalla presidente Enza Matraxia, dal segretario Pasquale Gallina, da Daniele Incorvaia, presidente CNA Industria Sicilia, da Sandro Di Giovanni, presidente territoriale della categoria Costruzioni, e da Laura Bordenga, componente del Consiglio di amministrazione di Epasa-Itaco, è stata a Roma per partecipare all’Assemblea

Nazionale CNA, ospitata presso la Fiera di Roma.

La partecipazione all’appuntamento confederale rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto con le rappresentanze CNA provenienti da tutta Italia, rafforzando il legame tra il territorio e il livello nazionale dell’associazione.

La presenza della delegazione testimonia l’impegno a valorizzare le istanze degli artigiani, dei professionisti e delle piccole e medie imprese, contribuendo alla vita associativa e alla condivisione di obiettivi comuni per il sistema produttivo.

Un impegno che si rinnova attraverso la partecipazione e il dialogo all’interno della Confederazione, con l’obiettivo di consolidare un’azione di rappresentanza vicina alle esigenze delle imprese e delle comunità locali.