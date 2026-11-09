Il Maestro Diego Matheuz è il nuovo direttore principale dell’orchestra del Teatro Massimo di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il 3 luglio aveva ammaliato il Teatro Massimo con La Navarraise di Jules Massenet, oggi ne diventa il direttore principale dell’orchestra: la nomina del Maestro venezuelano Diego Matheuz, indicata dall’orchestra stessa e avallata dai vertici dell’istituzione, è stata siglata questa mattina. La richiesta era stata formalizzata con una lettera siglata da tutti i professori d’orchestra e indirizzata, proprio all’indomani della messa in scena di La Navarraise, al sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta.

A 42 anni Matheuz, che debutterà a Palermo con il nuovo incarico in occasione del Concerto di Capodanno, si è già affermato come uno dei più importanti direttori d’orchestra operistici e sinfonici, consolidando una significativa presenza sulla scena internazionale: in carriera ha ricoperto l’incarico di direttore principale del Teatro La Fenice di Venezia (nominato a soli 26 anni) e della Seiji Ozawa Music Academy Orchestra di Tokyo e di direttore ospite principale dell’Orchestra Mozart di Bologna, della Melbourne Symphony Orchestra, della Simón Bolívar Symphony Orchestra del Venezuela, della New York Philarmonic, della Los Angeles Philarmonic, del Metropolitan Opera di New York, della Wiener Staatsoper di Vienna e dell’Arena di Verona.

“Sono molto contento e onorato di essere qui, soprattutto per come è successo tutto – sottolinea il Maestro venezuelano, – È stata una richiesta dell’orchestra e questa per me è la cosa più bella. Non vedo l’ora di cominciare le prove il 29 dicembre per il Concerto di Capodanno, che sarà il mio primo progetto qui: ce ne sono tantissimi che vorrei realizzare, stiamo lavorando per preparare i prossimi anni. Questo incarico non riguarda solo me, ma l’unione con l’orchestra: lo abbiamo già vissuto nel concerto fatto a luglio, dove abbiamo visto come senza conoscerci sia nata subito una cosa molto bella. Io, il coro e l’orchestra riusciremo a fare bellissime cose insieme”.

Betta definisce la nomina di Matheuz come “un grande momento di gioia: credo che ci sia stata grande armonia dietro una scelta condivisa da tutti, a partire dall’orchestra fino al consiglio di indirizzo, al direttore artistico e al presidente; nessuno di noi ha avuto un attimo di esitazione nel cogliere i bagliori più belli dell’arte che fiorisce dentro il Teatro Massimo grazie all’entusiasmo dei musicisti”.

Con il conferimento di questo incarico, secondo l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini, viene sancito “un principio inedito e troppo spesso declamato ma poco praticato: si mette al centro il merito. Bisogna enfatizzare con grande forza la sensibilità dei vertici del Teatro Massimo, perché c’è la cosiddetta democrazia partecipata: un’attenzione che è venuta dagli orchestrali e che è stata recepita dai vertici, esaltando il principio della condivisione. Davanti all’arte e alla cultura non ci sono giochi di palazzo, ma solo merito”.

– Foto xd8/Italpress –

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