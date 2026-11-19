(Adnkronos) – L'attesa durata tredici anni dall'uscita di Grand Theft Auto V si è conclusa con un lancio globale scandito dai fusi orari, partito allo scoccare della mezzanotte in Nuova Zelanda su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Frutto di una produzione dal costo stimato superiore al miliardo di dollari, l'opera di Rockstar Games ha immediatamente raggiunto quota 99 su Metacritic, affiancando il classico Nintendo del 1998 The Legend of Zelda: Ocarina of Time in vetta alla classifica dei videogiochi più apprezzati dalla critica. L'impatto commerciale ha seguito di pari passo l'entusiasmo delle prime recensioni. Secondo le stime della società di analisi Sensor Tower, il titolo ha già toccato i 17 milioni di copie vendute per un controvalore superiore a 1,65 miliardi di dollari, spingendo le azioni della casa madre Take-Two Interactive in rialzo di oltre l'8 per cento nelle prime contrattazioni statunitensi. Il docente della NYU Stern School of Business Joost van Dreunen ha paragonato l'uscita sincronizzata a un evento culturale generazionale simile a Star Wars, capace di spingere milioni di utenti a prendersi giorni di ferie pur di affrontare subito le circa cinquanta ore della campagna principale. Abbandonata la Los Santos del 2013, l'azione si sposta a Vice City, versione fittizia di Miami incastonata nello stato di Leonida, ispirato alla Florida. La narrazione alterna il controllo di due protagonisti, Jason Duval e Lucia Caminos, legati da una relazione sentimentale oltre che da attività criminali. La presenza di Lucia segna una svolta per la saga nata nel 1997, rispondendo alle storiche critiche sull'assenza di protagoniste femminili giocabili nella serie Rockstar.

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