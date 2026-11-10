Giustizia, Mattarella: “Magistrati non condizionati da interessi e volontà di altri poteri”﻿

(Adnkronos) – "La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l’indipendenza dell’ordine giudiziario così come richiede l’imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l’effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati in tirocinio. "In questa esigenza – ha ricordato il capo dello Stato – risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri". "Si tratta delle garanzie che consentono alla giurisdizione di assicurare la piena attuazione del principio di legalità, mediante la tutela dei diritti. Tutela svolta attraverso l’attività esercitata quotidianamente nelle aule giudiziarie con l’applicazione e l’interpretazione delle norme vigenti", ha detto Mattarella. "Le funzioni che vi apprestate a svolgere vi affidano il compito di risolvere anche conflitti talvolta drammatici – ha affermato Mattarella incontrando i magistrati in tirocinio – Tutti i casi in giudizio richiedono risposte saldamente ancorate nel diritto positivo, motivate con chiarezza e adottate con tempestività. All’applicazione delle norme di legge è legata l’interpretazione giurisprudenziale alla luce del dettato costituzionale e delle convenzioni sovranazionali, che non consente di incorrere in opinabili letture soggettive". "La qualità della giurisdizione – ha ricordato il capo dello Stato – è per la magistratura un dovere inderogabile, sul rispetto del quale si fonda il rapporto di indispensabile fiducia che il Paese deve poter nutrire nell’amministrazione della giustizia. La solidità giuridica delle decisioni costituisce la garanzia della autorevolezza dell’Ordine giudiziario. Anche per questo è indispensabile che la decisione sia riconoscibile come frutto di un’interpretazione in linea con la legge e coerente con l’elaborazione giurisprudenziale". "In tal modo – ha aggiunto Mattarella – viene assicurata la parità di trattamento tra casi simili, dando concreta attuazione al principio costituzionale di uguaglianza e ne risulta rafforzata la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario". Poi, rivolto ai magistrati in tirocinio: "La vostra preparazione vi fa certamente ben comprendere come l’imparzialità sia un valore da coltivare anche attraverso la riservatezza riguardo ai processi o alle materie di cui ci si occupa. Diversamente si rischierebbe di incrinare la credibilità dell’ordine giudiziario. Il serio rispetto della deontologia professionale e la sobrietà nelle condotte individuali, anche nelle diverse forme di comunicazione, fanno parte di principi fondamentali e certamente rientrano nell’ambito della motivazione che vi ha condotto a compiere questa impegnativa scelta professionale". "Si tratta di un tema – quello della comunicazione, anche quella mediante i social – particolarmente delicato. La disponibilità di strumenti nuovi – con nuove modalità e nuovi effetti sia per la velocità che per l’ampiezza della platea dei destinatari – impone – ha sottolineato il capo dello Stato – urgenti riflessioni non tanto per porre divieti quanto per definire regole deontologiche relative alle modalità del loro esercizio, anche per scongiurare il rischio che un loro uso improprio possa compromettere il prestigio della funzione giudiziaria". "Per l’equilibrato esercizio delle funzioni che siete ormai prossimi ad assumere sono richieste particolari capacità e maturità professionale che si apprendono anche sul campo -sempre, anche alla mia età – attraverso l’ascolto e mediante l’apertura al confronto, elementi, del resto, che contrassegnano la dialettica processuale. Gli ultimi mesi di tirocinio mirato servono anche a questo: non ad acquisire certezze ma a far proprio un metodo di lavoro. Il costante confronto con i vostri colleghi affidatari e con i dirigenti degli uffici giudiziari deve aiutarvi a coltivare l’etica del dubbio – sempre prezioso – e a rifiutare ogni forma di presunzione cognitiva", ha affermato il presidente della Repubblica. "Vi auguro – e sono certo – che manterrete integri lo slancio ideale e la motivazione che vi hanno consentito di superare le prove concorsuali, così impegnative; e che, insieme al senso della misura e alla tenacia, vi saranno utili per affrontare l’inevitabile fatica e la responsabilità – mai da sottovalutare o rimuovere – del decidere. La Repubblica vi affida un compito difficile ma affascinante, per realizzarlo – ne sono certo – saprete esprimere il meglio di voi stessi, con la necessaria passione civile e con la virtù del coraggio, paziente e discreto", ha concluso Mattarella.

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