(Adnkronos) – Oggi, 19 novembre, si celebra la Giornata mondiale del tumore al pancreas, uno dei cancri più aggressivi e difficili da trattare. In Italia, secondo i dati Aiom, nel 2024 sono state circa 13.585 le nuove diagnosi. Tra le novità sul fronte delle cure c'è il daraxonrasib, il farmaco atteso da tanti pazienti e al centro nelle scorse settimane di numerosi appelli sui social per accelerarne la disponibilità. La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per il trattamento degli adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica.

Il via libera dell'Ue arriva dopo il parere positivo espresso a metà ottobre dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Ema, nell'ambito di una procedura di valutazione accelerata. Il farmaco, sviluppato da Revolution Medicines e commercializzato con il nome Rasonque, si assume una volta al giorno in compresse ed è indicato indipendentemente dalla presenza di una mutazione Ras identificata nel tumore.

Anche l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) è già al lavoro per la valutazione. In particolare, informa l'ente regolatorio italiano in una nota, per il farmaco della speranza al centro in queste settimane di diversi appelli da parte dei pazienti, tra cui Jessica Scarpa, "è stato avviato un processo di valutazione progressiva dei dati disponibili, secondo un approccio di rolling review", "in linea con il percorso adottato dall'Ema". Obiettivo "ottimizzare i tempi della procedura per favorire un accesso quanto più rapido possibile al trattamento, garantendo al tempo stesso equità per tutti i pazienti eleggibili". L'obiettivo è ridurre i tempi e favorire un accesso il più rapido possibile alla terapia, garantendo equità a tutti i pazienti eleggibili, senza rinunciare al rigore scientifico. Revolution Medicines, azienda oncologica globale con sede in California, spiega che "Rasonque (daraxonrasib), somministrato una volta al giorno sotto forma di compresse orali, è approvato per pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico, indipendentemente dalla presenza di una mutazione Ras identificata nel tumore", ricorda la compagnia in una nota. "La Ce – precisa – ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio per Rasonque in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo (See), Islanda, Norvegia e Liechtenstein. Tale autorizzazione non si applica al Regno Unito né alla Svizzera, che prevedono processi di approvazione normativa distinti".

Il pancreas è un organo piccolo, di circa 80 grammi di peso, fondamentale per molti processi digestivi e metabolici, descrivono gli specialisti dell'istituto milanese. Fra le patologie che possono colpirlo, l'adenocarcinoma pancreatico è una delle forme tumorali più aggressive e difficili da trattare, anche a causa della frequente diagnosi in fase avanzata. Tra i principali fattori di rischio ci sono età avanzata, fumo, obesità, ridotta attività fisica, elevato consumo di alcol e grassi saturi, scarsa assunzione di verdure e frutta fresche, pancreatite cronica e diabete. La ricerca punta anche sulla diagnosi precoce. Il tumore del pancreas viene spesso individuato in fase avanzata. Per intercettare il cancro al pancreas è importante prestare attenzione ad alcuni segnali, tra cui una colorazione gialla della cute e degli occhi (ittero), dolore addominale o alla schiena, perdita di appetito o di peso non spiegata da diete, stanchezza persistente, alterazioni della consistenza delle feci che appaiono untuose e grasse (steatorrea) e comparsa improvvisa di diabete. In occasione della Giornata mondiale, Humanitas promuove a Rozzano l'iniziativa 'Una risposta oggi, nuove possibilità domani', dedicata a pazienti, familiari e professionisti, per raccontare il lavoro della Pancreas Unit e i progetti di ricerca in corso. Tra questi, Panc-Genobio, che punta a migliorare la diagnosi precoce nelle persone ad alto rischio attraverso l'integrazione dell'ecoendoscopia con la biopsia liquida. Sul fronte terapeutico, accanto alla chemioterapia, alla chirurgia e alla radioterapia, la ricerca sta lavorando a nuovi farmaci e trattamenti mirati. L'obiettivo è ampliare le possibilità di cura anche per i pazienti che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico. Un impegno che passa anche dall'innovazione tecnologica, come dimostra il pancreas artificiale tridimensionale sviluppato da Humanitas e Politecnico di Milano per simulare l'organo e consentire ai chirurghi di esercitarsi e sperimentare nuove tecniche.

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