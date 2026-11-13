Gessolungo, Caltanissetta ricorda i 19 carusi: emozione e preghiera davanti al murales

CALTANISSETTA – Un momento di raccoglimento, vissuto con sobrietà e partecipazione, per rinnovare la memoria di una delle pagine più dolorose della storia di Caltanissetta. A 145 anni dalla tragedia della miniera di Gessolungo, l’Associazione Piccoli Gruppi Sacri, presieduta da Michele Spena, ha promosso una cerimonia commemorativa in ricordo dei 65 minatori che persero la vita il 12 novembre 1881, tra cui 19 carusi, bambini e ragazzi costretti a lavorare nelle durissime condizioni delle miniere di zolfo.

La commemorazione si è svolta in via Rosso di San Secondo, davanti al murales “Dall’inferno al Paradiso – Gessolungo 1881”, fatto realizzare dall’Associazione Piccoli Gruppi Sacri grazie al fondamentale contributo e al sostegno del Gruppo Romano. L’opera è stata realizzata dall’artista Mirco Loste.

Particolarmente suggestiva l’illuminazione architetturale dei due murales presenti lungo la via: quello dedicato ai carusi e “Dolore di madre”, raffigurante la sofferenza della Madonna, che per l’occasione ha assunto anche un significato simbolico, richiamando il dolore delle madri e delle mogli che in quella tragedia persero figli e mariti.

A rendere ancora più particolare l’atmosfera è stata la presenza del maestro violinista Riccardo Nicolosi, che già prima dell’inizio della cerimonia ha accompagnato con le note del suo violino l’arrivo dei partecipanti, esibendosi sul marciapiede nei pressi dei murales.

Alla commemorazione hanno preso parte il sindaco Walter Tesauro, la vicesindaca Giovanna Candura e i componenti della Giunta comunale.

Nel suo saluto introduttivo, la professoressa Candura ha richiamato il valore della memoria, della spiritualità e dell’identità cittadina, sottolineando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quanti hanno pagato con la vita il prezzo del lavoro nelle miniere.

La vicesindaca ha ricordato anche l’iniziativa del 2021, quando, su proposta dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri, contribuì a portare all’attenzione dell’allora presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci la richiesta di istituire il 12 novembre come Giornata regionale in memoria delle vittime delle miniere. Il governo regionale accolse la proposta approvando un disegno di legge che prevedeva anche un minuto di silenzio nelle scuole e nei luoghi pubblici.

Un impegno, quello dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri, concretizzatosi anche nell’iniziativa per l’intitolazione del Cimitero dei Carusi a Mario Zurli, che tanto si batté per la salvaguardia di quel luogo. Un legame con la memoria cittadina che richiama anche la grande amicizia tra Mario Zurli e Nicola Spena, fondatore dell’Associazione e padre dell’attuale presidente Michele, scomparso appena un mese fa.

Anche il sindaco Walter Tesauro ha sottolineato il significato della commemorazione e l’importanza di custodire la memoria di una tragedia che appartiene alla storia dell’intera Sicilia.

Il momento centrale della cerimonia è stato rappresentato dalla deposizione di una corona di fiori ai piedi del murales da parte del sindaco Walter Tesauro e di Luigi Fiocco, in rappresentanza dell’Associazione Piccoli Gruppi Sacri. Subito dopo, il maestro Valerio Palumbo ha eseguito alla tromba il Silenzio.

A concludere la commemorazione è stato padre Giuseppe Anfuso, che ha guidato un momento di riflessione e preghiera per le vittime e le loro famiglie.

Una cerimonia semplice e sobria, nella quale memoria storica, musica e spiritualità si sono incontrate nel ricordo di quanti persero la vita nelle viscere della terra.