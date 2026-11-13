Germania, Bundestag vara riforma servizi segreti: sì a sabotaggi e attacchi hacker

(Adnkronos) – I deputati tedeschi hanno approvato una profonda riorganizzazione dei servizi di intelligence del Paese, dotandoli di nuovi poteri di sorveglianza e fornendo loro l'autorizzazione a rispondere a operazioni condotte da servizi ostili. Il Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, ha dato il via libera al disegno di legge che consente, tra l'altro, operazioni clandestine come atti di sabotaggio o attacchi informatici; un provvedimento discusso nel contesto di una crescente minaccia russa, secondo quanto sostiene Berlino.

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