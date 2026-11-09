Futsal, serie C1. Cuore, orgoglio e spettacolo: la Vigor sfiora il miracolo a Monreale ed è 7-7 da applausi

Serviva una prestazione da giganti sul parquet del PalaSampognaro, e la Vigor non ha deluso. Nella giornata di Serie C1 (girone A), i rossoblù collezionano un pareggio che ha tutto il sapore di un’impresa storica contro l’Atletico Monreale, corazzata costruita per vincere il campionato e infarcita di campioni con un passato in Nazionale e nelle categorie superiori.

La gara parte in salita per gli ospiti: la Pgs Vigor San Cataldo macina gioco ed esprime una buona manovra, ma i padroni di casa si dimostrano cinici e spietati. Sfruttando ogni minimo errore e colpendo con contropiedi micidiali, il Monreale scappa rapidamente sul 4-0. Chiunque si sarebbe arreso, ma non questa Vigor. Toscano suona la carica accorciando le distanze su schema da calcio d’angolo; poi, proprio sul gong del primo tempo, una combinazione magistrale sull’asse Volo-Toscano permette a Martorana di insaccare il gol del 5-2.

Nei secondi venti minuti la Vigor scende in campo con un piglio completamente diverso. La riapertura dei giochi è da manuale del futsal: azione corale tutta ad un tocco e stoccata vincente di Martorana su delizioso assist di Niccoli per il 5-3.

Il Monreale prova a richiudere la partita allungando di nuovo il divario, ma la reazione dei rossoblù è semplicemente commovente. Guidata da una grinta incrollabile, la Vigor ribalta l’inerzia del match: Scalzo, Niccoli e ancora Toscano mettono a segno una rimonta da capogiro, ricucendo lo strappo fino al 6-7.

Il finale è un romanzo thriller. Virruso, fino a quel momento autore di una prestazione maiuscola tra i pali del Monreale, commette l’unico errore della sua partita a pochissimi secondi dalla sirena finale, lasciandosi sfuggire una conclusione non irresistibile di Niccoli che vale l’incredibile 7-7.

Finisce con un punto a testa una sfida indimenticabile. Un pareggio strappato con i denti su un campo difficilissimo, che lascia persino un pizzico di amaro in bocca: per la quantità di palle gol create, la vittoria completa non sarebbe stata affatto demeritata. Resta la certezza di una squadra dal carattere infinito, legata alla maglia e capace di tenere testa alle grandissime del torneo.

Ora spazio alla sosta. La Pgs Vigor San Cataldo tornerà in campo il 21 novembre al PalaMaira per incrociare le armi con il Palermo C5.