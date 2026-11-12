Fumo, Castellone (M5S): “Ascoltare i medici, ridurre il consumo è una priorità”

(Adnkronos) – "I cittadini e le associazioni possono fare molto. Lo dimostra la legge di iniziativa popolare che stiamo discutendo in Senato, nata proprio dalla condivisione che Aiom ha promosso insieme ad oltre 90 società scientifiche e associazioni, con l'obiettivo chiaro di ridurre l'abitudine al fumo". Lo ha dichiarato Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato, intervenendo a Roma alla giornata precongressuale del XXVIII Congresso nazionale Aiom, dedicata al tema 'Oncologia e salute pubblica: una responsabilità condivisa'. La proposta di aumentare il costo delle sigarette, ha sottolineato, "è una misura di politica sanitaria". Per questo, ha aggiunto, "le istituzioni devono ascoltare le associazioni e i professionisti che operano ogni giorno in questi ambiti, soprattutto in oncologia. Perché, in questo campo, il tempo vuol dire vita". Castellone ha quindi evidenziato l'importanza di "mettere tutti i cittadini nelle condizioni di accedere agli stessi percorsi di prevenzione, diagnosi e terapia".

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