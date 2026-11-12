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Francia, allarme bomba alla stazione di Calais

AdnKronos

Francia, allarme bomba alla stazione di Calais

Gio, 12/11/2026 - 09:59

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(Adnkronos) – E' in corso un allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun, nel nord della Francia, oggi giovedì 12 novembre. Le autorità – si legge in un post su X della prefettura locale – hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni. L'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario nella zona.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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