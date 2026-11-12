Francia, allarme bomba alla stazione di Calais

(Adnkronos) – E' in corso un allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun, nel nord della Francia, oggi giovedì 12 novembre. Le autorità – si legge in un post su X della prefettura locale – hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni. L'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario nella zona.
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – E' in corso un allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun, nel nord della Francia, oggi giovedì 12 novembre. Le autorità – si legge in un post su X della prefettura locale – hanno avviato le verifiche per accertare la presenza di eventuali ordigni. L'allerta potrebbe avere ripercussioni sul traffico ferroviario nella zona.