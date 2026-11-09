Fiorello smentisce ipotesi ‘Domenica In’: “Non potrei mai lavorare di domenica”

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Fiorello apre la nuova settimana parlando delle indiscrezioni che lo vorrebbero alla guida di 'Domenica In': “La smentisco subito! Non potrei mai mettermi a lavorare di domenica. L'ho già fatto in passato e so cosa significa: dovrei fare le prove il sabato sera, poi la domenica mattina e nel pomeriggio. Sapete il giorno libero quale sarebbe? Il lunedì! E i parrucchieri sono chiusi, non potrei nemmeno andarmi a tagliare i capelli…”. Sempre a proposito di smentite, Fiorello incassa quella di Stefano De Martino sullo spoiler sanremese lanciato la scorsa settimana sulla partecipazione di Paola Iezzi al 'ControFestival': "Al suo posto infatti ci sarà Chiara Iezzi!”, replica ironico lo showman. Che poi racconta: “Anche io sono stato spoilerato tante volte. Il 'TG1 Edizione Più che Straordinaria', ad esempio, avremmo dovuto farlo da Bruno Vespa… se non fosse che lui stesso lo spoilerò e allora abbiamo dovuto cambiare tutto! Ve lo dico per esperienza: a volte queste cose le cambiano apposta, solo per non dare la soddisfazione allo ‘spoilerista’…”. Spazio infine anche alla politica con una battuta su Matteo Renzi, che lo showman definisce ironicamente “il Fiorello della politica”: “Sentite l'ultima sua profezia: ‘a febbraio Silvia Salis uscirà allo scoperto e guiderà il gruppone centrista’. Quindi un altro campo largo? Ormai la sinistra è piena di campi… e la Schlein che dice? ‘Con la Salis lavoro benissimo’. Insomma… le è già cresciuto il naso!”.

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