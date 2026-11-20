(Adnkronos) – Nell’ambito del procedimento sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Giovanni Agnelli, in tribunale a Torino, il gup ha respinto oggi le eccezioni sollevate dalla difesa di John Elkann e aggiornato l’udienza al prossimo 4 dicembre. In particolare, i legali chiedevano l’inutilizzabilità del materiale informatico contestando le modalità di acquisizione di email, messaggi e documenti estratti da pc e smartphone. Inoltre, era stata sollevata l’eccezione sulla genericità dei capi di imputazione e chiesta la retrodatazione dell’iscrizione di Elkann nel registro degli indagati. Nei giorni scorsi, la procura aveva depositato un parere in cui aveva chiesto al gup di non accogliere le richieste. “Le questioni potranno essere ripresentate nel prosieguo del processo; noi ci crediamo molto”, ha commentato Paolo Siniscalchi, uno dei legali di John Elkann. “Accogliamo con soddisfazione la decisione dell’integrale rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese Elkann e Ferrero”. Così, in una nota, l’avvocato Dario Trevisan, legale di Margherita Agnelli, che prosegue: “Alla prossima udienza, si entrerà nel merito e verranno discusse le condotte relative ai reati contestati a John Elkann, Gianluca Ferrero e al notaio Remo Morone”. “In tale sede faremo valere le nostre ragioni e siamo confidenti che queste condotte, ampiamente documentate, verranno attentamente esaminate e che verrà accolta la richiesta di rinvio a giudizio, fatta salva l’eventuale proposizione di riti alternativi da parte degli imputati”, aggiunge Trevisan.

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