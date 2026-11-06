Elon Musk archivia il suo Cybertruck per fare spazio al robotaxi Cybercab

(Adnkronos) – Va in pensione, con pochi rimpianti, il Cybertruck – il pick-up Tesla dal design futuristico lanciato sul mercato alla fine del 2023 –per per fare spazio al Cybercab, un mezzo destinato ai servizi di robotaxi sui quali si gioca la prossima grande scommessa di Elon Musk. L'annuncio è arrivato venerdì dallo stesso numero uno che ha spiegato su X come "verso la metà del prossimo anno, Tesla ridurrà progressivamente la produzione del Cybertruck presso la Gigafactory in Texas, per far posto a un incremento della produzione del Cybercab".

Tesla, all'epoca leader indiscusso nella produzione di auto elettriche, aveva presentato il Cybertruck nel dicembre 2023, durante un evento in grande stile tenutosi presso la sede di Austin, in Texas. "Credo che sia il nostro prodotto migliore", aveva dichiarato in quell'occasione Elon Musk, definendolo "l'oggetto più straordinario che si possa vedere su strada. Finalmente il futuro avrà davvero l'aspetto del futuro". "È meglio di un pick-up e meglio di un'auto sportiva, il tutto in un unico veicolo", aveva aggiunto, esaltandone le prestazioni. Tra raffiche di mitra contro le portiere – che non avevano riportato alcun foro – il traino di macchinari da cantiere o del motore di un razzo, e una gara di scatto vinta contro una Porsche 911 (da un Cybertruck che a sua volta trascinava una 911 su un rimorchio), Elon Musk aveva puntato tutto sullo spettacolo per il lancio di un modello annunciato in realtà 4 anni prima. Al momento Tesla prevedeva una produzione di 250.000 unità per il 2025, parlando di un portafoglio ordini che, all'epoca, superava il milione di esemplari. (segue) La realtà è stata ben diversa: Tesla non ha mai reso noti i dati relativi alla produzione o alle vendite del Cybertruck tuttavia una campagna di richiamo avviata nel marzo 2025 dall'agenzia statunitense per la sicurezza stradale (NHTSA) ha fornito un quadro molto meno entusiasmante. Il richiamo – legato al rischio di distacco di alcuni pannelli della carrozzeria, causato da un cedimento dell'adesivo utilizzato – ha infatti coinvolto tutta la flotta di Cybertruck usciti dalle catene di montaggio, fornendo così un dato preciso: 46.096 esemplari, prodotti tra il 13 novembre 2023 e il 27 febbraio 2025. Oggi Musk non ha specificato se il pick-up verrà prodotto in un altro dei suoi stabilimenti – ad esempio in Germania o in Cina – ma, in risposta a un tweet che parlava della "fine di un'epoca", ha commentato: "È vero. Ma la flotta di Cybertruck rimarrà in circolazione ancora a lungo". Il tycoon ha motivato l'interruzione della produzione citando l'ascesa del Cybercab, un veicolo progettato specificamente per operare come robotaxi, servizio lanciato all'inizio di settembre ad Austin e reso disponibile, di recente, anche a Dallas. Peccato che, proprio nel giorno del debutto, la NHTSA ha aperto un'indagine per verificare se il veicolo sia conforme agli standard federali dal momento che questi sono applicabili esclusivamente per veicoli guidati da esseri umani. Il Cybercab – progettato per trasportare due persone con una guida totalmente autonoma – presenta una linea da coupé ispirata alla berlina Model 3 e una carrozzeria color oro. La vettura è priva di volante, pedali e specchietti retrovisori, ed è dotata di portiere con apertura ad ali di gabbiano. Per muoversi il Cybercab utilizza un sistema di guida autonoma basato esclusivamente su telecamere, anziché sul lidar e sul radar impiegati da altri robotaxi.

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