Spari nella notte davanti a un locale a Siracusa, indagini dei Carabinieri

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa notte, intorno all’1.30, davanti a un locale di via Regina Margherita, a Siracusa. A sparare sarebbe stato un soggetto con il volto coperto, arrivato sul posto a bordo di uno scooter. C’erano dei giovani nei pressi del locale ma non si registrano feriti. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Siracusa, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a identificare il responsabile. (AGI)