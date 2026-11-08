Caltanissetta, allegria e divertimento al Boom Festival tra laboratori creativi e condivisione

È stato un vero e proprio successo travolgente quello del Boom Festival, la manifestazione che ha trasformato la città in un vivace palcoscenico a cielo aperto all’insegna della spensieratezza, della creatività e della condivisione per grandi e piccini. Organizzato con passione dall’associazione Taratatà, l’evento ha saputo catturare il cuore del pubblico grazie a un programma ricchissimo, capace di unire la magia dello spettacolo all’importanza della tradizione e dell’aggregazione familiare.

Un caleidoscopio di spettacoli e allegria. Il cuore pulsante della festa ha battuto forte grazie agli straordinari momenti di intrattenimento. L’animazione del Fantaboschio ha incantato il pubblico con i suoi spettacoli di magia, le bolle di sapone giganti e le marionette, facendo scatenare bambini e genitori a ritmo della coinvolgente baby dance. Non è passata inosservata la simpatia travolgente della grande mascotte di Mario Bros, mentre il gran finale è stato affidato all’emozionante e magico musical “La Bella e la Bestia”, che ha regalato attimi di pura meraviglia. A portare sorrisi e solidarietà non potevano mancare i clown di VIP (Vivere In Positivo): simpatici, coloratissimi e irresistibili, hanno saputo coinvolgere attivamente grandi e piccini giocando con il loro grande telo. Spazio anche alla tradizione e alle radici del territorio con Marbello, il burattino ribelle, che tra momenti di divertimento ha fatto conoscere e riscoprire affascinanti realtà nissene attraverso i suoi racconti.

Creatività, laboratori e talento in mostra. Il Boom Festival è stato anche un grande laboratorio a cielo aperto dove i più piccoli sono diventati veri protagonisti. Grande successo per il laboratorio “Mani in pasta” curato da Valentina Sfalanga, dove è stato emozionante vedere i bambini modellare e creare piccole grandi opere d’arte. Una vera e propria chicca della manifestazione è stata la mostra di pittura dei bambini, curata da Helga Spinelli e Art Life: un’esposizione che ha valorizzato la sensibilità artistica e il talento dei giovani artisti dai 6 ai 12 anni. La fantasia ha preso forma anche sui volti dei più piccoli grazie al servizio di trucca bimbi e acconciature firmato da Michela Nicosia e dal CIRS, che ha trasformato le faccine dei bambini in coloratissimi capolavori. La magia della narrazione ha trovato spazio nei suggestivi racconti di Favolandia, portati in scena dalla famiglia Rigg. Tradizione, letture e giochi d’altri tempi. Afare da veri padroni di casa sono stati i giochi di una volta, che hanno riscoperto il piacere del tempo condiviso all’aperto: dal salterello al tiro del sacchetto, passando per la dama e il grande gioco dell’oca.La cultura e l’immaginazione hanno continuato a fluire grazie all’associazione CAM e ad Allattamore, che hanno incantato il pubblico con le loro letture ad alta voce e le fiabe. Particolarmente suggestiva l’esperienza vissuta all’interno della storica Biblioteca Scarabelli, dove i burattini di Rossano hanno regalato ai partecipanti un viaggio emozionante tra storie e tradizione. Un grazie che viene dal cuore. Il Boom Festival e l’associazione Taratà desiderano esprimere un ringraziamento speciale e sentito a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento: agli artisti, ai volontari, alle associazioni partner e, soprattutto, alle famiglie e ai bambini che con la loro energia, i loro sorrisi e la loro partecipazione entusiasta hanno reso questa festa indimenticabile. L’appuntamento è già fissato nel cuore di tutti per la prossima imperdibile edizione