Eccellenza Girone A. Poker Sancataldese alla Vigor Borgetto e primo posto in classifica: i verdeamaranto vincono e sognano

La Sancataldese batte 4-0 il fanalino di coda Vigor Borgetto e balza in testa alla classifica del girone A del campionato di Eccellenza in coabitazione con Marsala e Montelepre. Al Comunale “Antonio Alaimo” di Serradifalco verdeamaranto in bella evidenza contro un avversario che ha lottato con tutte le sue forze ma che è stato poi costretto a cedere la posta in palio alla squadra di Davide Boncore.

Partita che s’è sbloccata nella ripresa con la doppietta di Gueye e le reti di Torrs e Taormina nel contesto di una prestazione di spessore e generosità nella quale la Sancataldese ha fatto vedere tanto. I verdeamaranto si sono schierati con Michele La Cagnina, B. Calaiò, D. Bonifacio, F. Calabrese, G. Martinez, D. Abbate, S. Gueye, O. Cissè, J. Torres, D. Vitale, L. Diallo. A disposizione: F. Cannizzaro, S. Torres Martinez, B. Torregrossa, S. Fiore, N. Taormina, L. Pulci, V. Baglio, M. Germano, G. Viscuso. Allenatore: Davide Boncore.

Una vittoria esaltante, quella dei verdeamaranto i cui numeri, dopo le prime 9 giornate di campionato, parlando di 6 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. I gol fatti sono 14 e quelli subiti 5. Insomma, numeri davvero importanti per la squadra del presidente La Cagnina e del tecnico Boncore nel contesto di un progetto che sta continuando a crescere sul piano dei risultati e della qualità del gruppo e dei singoli.

E domenica prossima alle 14,30 impegno esterno alquanto insidioso per i verdeamaranto che saranno impegnati fuori casa contro il San Giorgio Piana in un match nel quale l’obiettivo di Calabrese e compagni dovrà essere quello di conquistare un altro successo al fine di mantenere la posizione di testa conquistata nell’ambito della 9^ giornata di campionato.