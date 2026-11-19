(Adnkronos) – Il giornalista e conduttore televisivo Piero Vigorelli, ex sindaco di Ponza, è morto nella serata di mercoledì 18 novembre all'età di 82 anni. A darne notizia è stata la famiglia attraverso i social, ricordandolo come un uomo scomparso "lontano dalla sua amata Ponza", l'isola alla quale era profondamente legato e di cui aveva guidato l'amministrazione comunale per cinque anni, dal 2012 al 2017. Nato a Zugo, in Svizzera, il 15 giugno 1944, con il nome di Pier Lombardo Vigorelli, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista che aveva lavorato a oltre 400 film. Giornalista dal 1970, aveva iniziato la carriera nel settimanale 'l'Opinione', per poi passare a 'Tempo illustrato'. Nel 1974 era stato assunto al 'Messaggero', dove aveva lavorato per quindici anni come cronista, giornalista parlamentare, inviato speciale e corrispondente da Parigi, dal 1984 al 1989. Nel corso della sua attività aveva seguito la politica italiana e internazionale, realizzando anche interviste di rilievo. Nell'ottobre 1970 aveva incontrato il presidente egiziano Anwar Sadat, che in quell'occasione si era dichiarato favorevole alla creazione di due Stati, Israele e Palestina, una posizione destinata a fare notizia nel quadro della politica mediorientale dell'epoca.

Nel 1989 aveva lasciato il quotidiano romano per dedicarsi alla televisione. Su Rai 2 aveva ideato e condotto 'Detto tra noi', poi conosciuto come 'La Cronaca in Diretta', in onda dal febbraio 1991 all'aprile 1994. Il programma, con oltre 600 puntate, portava le telecamere direttamente nei luoghi in cui si erano verificati i fatti, raccontando la cronaca nera, bianca e rosa. Una formula innovativa per il pomeriggio televisivo italiano, costruita attorno al racconto in diretta e all'attenzione per le vittime. Dal 1994 al 1996 era stato direttore della Testata giornalistica regionale della Rai, dove aveva introdotto la terza edizione del Tg regionale, il primo sito internet per la diffusione delle notizie dei Tg e Gr locali e il 'Tg Itinerante', con collegamenti dalle piazze dei Comuni. Nel 1997 era passato a Mediaset, dove aveva diretto e condotto programmi di approfondimento politico come 'Lex', 'Parlamento In' e 'Super partes', ricoprendo anche l'incarico di vicedirettore di Videonews.

Tra le sue trasmissioni di maggiore successo 'Miracoli', in onda in prima serata su Rete 4: oltre cinquanta puntate dedicate a guarigioni straordinarie, apparizioni, testimonianze di fede e fenomeni religiosi in Italia e nel mondo. Nel dicembre 2005 era stato nominato vicedirettore del Tg5, con una delega iniziale alla gestione di 'Verissimo'. Dal 2010 al 2013 aveva inoltre presieduto Telecom Italia Media Broadcasting, società del gruppo Telecom che si occupava delle infrastrutture televisive.

Accanto al giornalismo aveva coltivato l'attività di scrittore, firmando tra gli altri 'Detto tra noi: venti storie di cronaca italiana' (1994), 'Miracoli: guarigioni, prodigi e apparizioni in Italia e nel mondo' (2002) e 'Nuovi miracoli e guarigioni straordinarie' (2003).

Nel maggio 2012 era stato eletto sindaco di Ponza, incarico mantenuto fino al 2017. All'isola, che frequentava da oltre 45 anni, aveva dedicato una parte importante della propria attività amministrativa, promuovendo interventi sulle infrastrutture, il turismo, i servizi pubblici e il decoro urbano. Tra i progetti avviati, la nuova centrale elettrica, l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e il percorso per la realizzazione di un dissalatore. Padre della giornalista Ilaria Vigorelli, era stato anche vicesegretario nazionale della Fnsi e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti. A Parigi aveva ricoperto la presidenza dell'Associazione della stampa estera. (di Paolo Martini)

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