(Adnkronos) –

Riflettori puntati sulla proposta di Fratelli d'Italia sulla promozione di libri di testo digitali negli istituti scolastici. L'obiettivo è garantire il diritto allo studio a tutti e far risparmiare alle famiglie circa 200 euro l'anno per ogni figlio. Da qui l'idea di promuovere libri di testo in digitale negli istituti scolastici. La novità è contenuta in un emendamento al dl scuola e fortemente voluto Giorgia Meloni, che sarà votato nel pomeriggio al Senato. L'iniziativa ha acceso anche il dibattito politico: la norma sui libri digitali scolastici e universitari (inizialmente prevista nella manovra) è arrivata in Aula, infatti, dopo le forti proteste di editori, librai e associazioni di categoria, come Aie e Confesercenti. ''E' una battaglia di civiltà per assicurare il diritto allo studio", garantisce sui social Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fdi, rispondendo a un post di Alessandro Milan, conduttore di Radio24, sul tema dei libri di testo in digitale, che elencava i punti cardine dell'emendamento. "Così le famiglie risparmieranno circa 200 euro l'anno per ogni figlio", scrive la sorella della premier. ''Oggi vedremo chi sceglierà di stare dalla parte degli studenti e delle famiglie italiane e chi invece ha altre priorità", mette in guardia Arianna Meloni, ribadendo l'importanza dell'iniziativa del partito di via della Scrofa e l'attesa su questa materia sensibile a Palazzo Madama. Anche la senatrice Fdi Ella Bucalo, componente della Commissione cultura e istruzione della Camera Alta e viceresponsabile del Dipartimento istruzione del partito, spiega i vantaggi della proposta emendativa: ''Il nostro obiettivo è alleggerire concretamente il peso economico che ogni anno grava sulle famiglie italiane per l’acquisto dei libri scolastici. Lo dico anche da donna di scuola, che conosce direttamente questo problema e sa bene quanto il caro-libri incida sui bilanci delle famiglie, soprattutto quando ci sono più figli che frequentano contemporaneamente la scuola''. Con il "nostro emendamento", sottolinea all'Adnkronos, ''introduciamo un principio semplice e concreto: gli editori dovranno mettere a disposizione una versione digitale dei libri di testo a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea". Una "possibilità", che può generare un risparmio importante e rendere l’accesso ai materiali didattici più sostenibile per tante famiglie". Bucalo è categorica: ''Non possiamo continuare a considerare il caro-libri un problema inevitabile, né lasciare che il costo dell’istruzione diventi un peso sempre più difficile da sostenere per i genitori. Investire nella scuola significa anche sostenere chi, ogni giorno, fa sacrifici per garantire ai propri figli il diritto allo studio. È una proposta di buon senso, che mette al centro le famiglie italiane, tutela il potere d’acquisto e guarda al futuro della scuola". "Una norma di buonsenso che va incontro agli studenti e alle loro famiglie in un momento di particolare criticità per tante di loro", è il commento di Carlo Calenda, segretario di Azione sull'emendamento sugli e-book scolastici che oggi verrà votato in Senato. "In questo senso – aggiunge Calenda – invito le altre opposizioni a votare positivamente, dando un segnale importante a migliaia di ragazzi e ragazze. Certamente non va sottovalutato l’impatto su un settore che va tutelato, ma è innegabile che la direzione intrapresa sia quella corretta e in linea con i tempi". Libri digitali nelle classi per ridurre i costi a carico delle famiglie per i testi scolastici. Al dl scuola, oggi all'esame del Senato, Fdi ha presentato ieri sera un emendamento a firma Bucalo, Fallucchi che chiede alle case editrici di mettere a disposizione degli studenti libri di testo elettronici. "L'editore -si legge nell'emendamento- è tenuto a rendere disponibile a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto alla corrispondente versione cartacea, una versione in un formato elettronico". Per Fdi il testo deve essere "scaricabile su un massimo di tre dispositivi, munito di misure tecnologiche di protezione ai sensi dell’articolo 102-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, idonee a consentire la riproduzione su supporto cartaceo di un unico esemplare non superiore al 15 per cento delle pagine dell’opera per uso esclusivamente personale dei libri di testo scolastici e dei libri di testo universitari indicati nei programmi di insegnamento". Inoltre: "La licenza d'uso della versione digitale comprende il diritto dell'acquirente o dello studente beneficiario, di realizzare, a proprie spese, un'unica copia cartacea dell'opera, destinata esclusivamente all'uso personale, scolastico o di studio e non commerciale, nel limite previsto dall’articolo 68, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché la possibilità di utilizzare, una sola volta l’anno, gli eventuali contenuti interattivi per i tre anni scolastici successivi all’acquisto". "La stampa -si legge- può essere effettuata direttamente dall'acquirente o dallo studente oppure, per suo conto, da un soggetto che presta professionalmente servizi di stampa. È vietata la realizzazione di copie ulteriori nonché la cessione, la vendita, la diffusione, la condivisione o la messa a disposizione di terzi del file digitale o della copia cartacea realizzata". Infine viene chiarito come le versioni digitali "si applicano ai libri di testo posti in commercio o oggetto di nuova adozione a decorrere dall'anno scolastico o accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)