Diaco in tv a BellaMà: “Oggi la mia giornata più difficile sul piano personale e professionale”

(Adnkronos) – "Oggi è la giornata più difficile sul piano personale e professionale". Così Pierluigi Diaco nel corso della puntata odierna di 'BellaMà', dopo il comunicato con cui la Rai ha annunciato oggi di aver deciso l'avviamento di accertamenti interni sul programma. "Ma il mio cuore in questi 40 minuti da spezzato si è ricomposto, perché ascoltare una storia come questa permette di dare la giusta misura alle cose, anche a quelle personali e professionali", ha aggiunto il conduttore parlando con i suoi ospiti, due bimbi con impianto cocleare, ovvero un orecchio 'bionico'. "Vi sono davvero grato – ha detto ancora Diaco – Prima di entrare in studio ero attraversato da un sentimento difficile da gestire, ma la vostra storia mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti malgrado tutto". La Rai, infatti, con un una nota poco prima della puntata di oggi della trasmissione aveva comunicato che "in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’ ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi". "L’iniziativa – aveva spiegato l'azienda – è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico". Alla luce "delle nuove rivelazioni emerse su Pierluigi Diaco e delle accuse lanciate da alcuni concorrenti del programma 'BellaMà'", anche il Codacons annuncia una nuova istanza formale alla Rai in cui si chiede di valutare "l'immediata sospensione cautelare del giornalista dalla conduzione della trasmissione, in attesa di una verifica approfondita dei fatti e delle eventuali responsabilità individuali". Lo annuncia l'associazione dei consumatori in una nota. "Le registrazioni audio diffuse e le testimonianze pubblicate nelle ultime ore descrivono un presunto clima di intimidazione, umiliazione e pressione nei confronti di persone che hanno partecipato alla trasmissione o vi hanno collaborato. Si tratta di circostanze che, se confermate, sarebbero incompatibili con i principi di correttezza, rispetto e tutela della dignità umana che devono caratterizzare il servizio pubblico radiotelevisivo", spiega il Codacons. In particolare il Codacons chiede "ai vertici della rete di Stato di verificare la possibile violazione del Codice Etico Rai che impone a dipendenti e collaboratori comportamenti improntati

alla﻿ correttezza e al rispetto della dignità di ciascuno, anche nei luoghi di lavoro. Eventuali condotte intimidatorie, offensive o umilianti, se accertate, potrebbero risultare incompatibili con tali obblighi. Lo stesso Codice prevede proprio l'adozione di provvedimenti disciplinari in caso di violazione dei principi stabiliti dalla Rai, proporzionati alla gravità e all'eventuale recidività della condotta". Il Contratto nazionale di servizio Rai 2023-2028 "all’articolo 2 stabilisce che l'offerta del servizio pubblico, compresi i contenuti di intrattenimento, debba essere responsabile e rispettare i principi di correttezza, legalità, dignità della persona umana, diversità e convivenza civile, contrastando ogni forma di violenza e discriminazione", scandisce l'associazione dei consumatori. Il Codacons chiede pertanto alla Rai "di acquisire e verificare integralmente i materiali audio, ascoltare le persone coinvolte, accertare le eventuali responsabilità del conduttore e della struttura editoriale e valutare l'applicazione delle misure disciplinari e contrattuali previste. L'associazione chiede inoltre che il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale della Rai riferiscano sulle iniziative che intendono assumere, riservandosi ulteriori azioni presso le competenti autorità qualora emergessero violazioni delle norme e dei regolamenti applicabili".

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