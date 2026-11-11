De Felice (Protom): “L’ostacolo all’AI non è la tecnologia, sono le persone che non la sanno governare”

(Adnkronos) – Secondo i leader d’impresa del B20, il forum delle 'confindustrie' del G20 che è iniziato ieri sera a Washington, i limiti alla diffusione dell’intelligenza artificiale non dipendono dagli algoritmi. Dipendono da persone, organizzazione e processi. Lo statement finale presentato in occasione del Business Forum che si conclude oggi a Washington dedica un capitolo alla diffusione dell’intelligenza artificiale su larga scala e uno alle competenze. Sul tema Adnkronos/Labitalia ha intervistato Fabio De Felice, professore di Ingegneria all’Università Parthenope di Napoli e fondatore di Protom e membro della Innovation Task Force del B20. "L’ostacolo all’intelligenza artificiale – spiega De Felice – non è la tecnologia, sono le persone che non la sanno governare. Lo statement chiede anche di misurare il valore dell’IA non solo in produttività. Contano la qualità delle decisioni, il coinvolgimento dei lavoratori e il beneficio per la società. «Il lavoro non è solo performance da ottimizzare. L’essere umano è desiderio, errore, scoperta. Il modello che descriviamo è quello dei team centauri: all’IA l’analisi di grandi quantità di dati, alle persone la comprensione del contesto e la salvaguardia dei valori etici. L’intelligenza umana resta al culmine del processo decisionale". Il B20 chiede di orientare l’IA verso risultati positivi per la società. "Qui – sostiene De Felice – l’Italia ha un compito. Portare dentro l’IA il nostro patrimonio di pensiero critico, senso della misura, estetica della relazione. L’umanesimo italiano ha saputo connettere arte e scienza, parola e macchina. Può aiutarci a disegnare un futuro in cui l’etica non sia un add-on, ma un’architettura. Laddove l’innovazione rischia di diventare puro potere di calcolo, possiamo ricordare che la tecnica è anche linguaggio, cultura e responsabilità". Il documento chiede ai governi del G20 di insegnare nelle scuole giudizio, pensiero critico e capacità di relazione. La motivazione è che le competenze umane contano di più man mano che l’IA trasforma l’economia. "E' la ricomposizione del lavoro che descriviamo – spiega De Felice – le mansioni esecutive si automatizzano. Crescono i ruoli che chiedono creatività, empatia, giudizio critico. La sfida non è fermare il progresso, ma governarne gli effetti con formazione continua, riconversione professionale e sostegno sociale. A scuola servono tre passaggi: educare all’IA, educare con l’IA ed educare l’IA. Non si tratta solo di imparare a programmare, ma di sviluppare una cittadinanza algoritmica". Sulle regole lo statement propone di disciplinare gli usi dell’IA e non la tecnologia in sé, con controlli proporzionati al rischio e supervisione umana nei casi più delicati. Per le decisioni doganali automatizzate chiede anche procedure per contestare gli errori. Il B20 punta su standard volontari. L’Unione europea, con l’AI Act, ha scelto obblighi vincolanti. "L’IA – osserva De Felice – può assistere, ma non sostituire. In Europa l’AI Act ha già scelto la valutazione del rischio: regole leggere per i filtri antispam, obblighi vincolanti in settori come giustizia, sanità e istruzione. Governare l’algoritmo non significa limitarne l’uso, ma inserirne la potenza in principi chiari e condivisi. Serve una catena di responsabilità chiara per le decisioni automatizzate, con meccanismi di ricorso". Lo statement indica tra i principi anche trasparenza e responsabilità, inclusa la provenienza dei contenuti generati dall’IA. "In contesti delicati – aggiunge De Felice – nessuna tecnologia può essere legittimata se resta una scatola nera. Ad Amsterdam il Comune pubblica un registro degli algoritmi che usa: spiega come funzionano, quali dati impiegano, in quali ambiti vengono applicati. La tecnologia diventa così parte di un processo trasparente e verificabile, che rafforza la fiducia tra istituzioni e cittadini". Il B20 chiede infine di sostenere l’adozione dell’IA nelle micro, piccole e medie imprese. "In Italia – sottolinea De Felice – l’adozione è ancora limitata proprio lì. I dati spesso esistono, ma restano frammentati. Eppure nei distretti, dalla meccanica alla ceramica, il saper fare dialoga già con la tecnologia. Anche le grandi imprese possono fare la loro parte, estendendo il proprio know-how alle pmi per evitare un divario tecnologico. L’IA va integrata nel tessuto produttivo come leva di valorizzazione e non di sostituzione. Il futuro non è scritto nei codici dei software, ma nelle scelte che facciamo oggi". De Felice è anche autore di 'Il futuro non è un algoritmo' scritto con Roberto Race per Luiss University Press con la prefazione dell’imprenditore seriale Gianluca Comandini, postfazione di Mons. Vincenzo Paglia, già Presidente della Pontificia Accademia per la Vita. "Nel libro – ricorda De Felice – usiamo l’immagine dell’alluminio. Nell’Ottocento valeva più dell’oro. Non era raro, era inaccessibile. Lo ha liberato l’elettrolisi. Oggi serve una elettrolisi sociale. La tecnologia è la chiave, ma da sola non apre alcuna porta. Servono scienza, visione e una governance capace di integrare sapere tecnico e visione etica".

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