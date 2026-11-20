(Adnkronos) – "La salute non si tutela soltanto negli ospedali e negli ambulatori. Richiede politiche di prevenzione, attenzione alle condizioni sociali e un sistema di welfare che sappia accompagnare le persone anche fuori dai percorsi di cura". È la prospettiva delineata dal professor Francesco Vaia, già direttore generale dell'Istituto Spallanzani e della Prevenzione del ministero della Salute, oggi componente vicario dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, che ieri ha presentato le proposte del Manifesto per un nuovo welfare della salute agli studenti del corso di laurea in Sociologia dell'università di Bologna, Campus Romagna. L'iniziativa è stata promossa e coordinata dal professor Antonio Maturo, sociologo della salute e tra i partecipanti alla stesura del Manifesto. Davanti a centinaia di studenti, la lectio magistralis si è trasformata in un confronto diretto sulle sfide che attendono il sistema sanitario. A dare impulso alla discussione sono state soprattutto le domande dei ragazzi, che hanno portato nell'aula universitaria questioni concrete, intrecciando temi di carattere sanitario, sociale ed etico. Gli studenti hanno sollevato interrogativi che investono direttamente il rapporto tra medicina, legislazione e diritti, chiedendo una semplificazione delle procedure in materie delicate come la donazione degli organi e il suicidio assistito. La discussione ha riguardato anche la formazione dei futuri medici, con la richiesta di integrare gli insegnamenti clinici con le scienze sociali e umanistiche e di riservare maggiore spazio alla prevenzione. Gli studenti hanno richiamato anche le difficoltà dei caregiver familiari, spesso chiamati a garantire assistenza continuativa a persone con patologie croniche. Un impegno che coinvolge l'intera organizzazione familiare e pone il problema di come distribuire il carico dell’assistenza tra famiglie, servizi sanitari e welfare pubblico. Dalle domande degli studenti è emersa una riflessione che attraversa alcuni dei nodi centrali del welfare contemporaneo: il rapporto tra cure e prevenzione, la tutela dei diritti individuali e la responsabilità collettiva nell’assistenza alle persone più fragili. Questioni che hanno trovato nel Manifesto presentato da Vaia un terreno comune di discussione, confermando quanto il futuro della sanità sia legato anche alla capacità di interpretare i cambiamenti della società e di tradurli in nuovi modelli di tutela della salute. "Ringrazio l'università di Bologna per avermi offerto l'opportunità di questo confronto con gli studenti. Ho incontrato giovani che hanno fame di risposte, che pongono domande concrete, anche scomode, sulla salute, sui diritti, sulla formazione e sul futuro. E – ha osservato Vaia – mentre li ascoltavo, mi tornava alla mente quella foto di Shenzhen, con i grandi leader mondiali riuniti insieme. Un'immagine potente, che sembra però lontanissima dai problemi quotidiani delle persone, dalle loro paure, dai loro bisogni e dalle speranze delle nuove generazioni. Intanto il mondo continua a fare i conti con guerre, disuguaglianze, sofferenze e nuove povertà. È questo il paradosso del nostro tempo: il futuro si decide troppo spesso senza chi dovrà viverlo. Non è una questione di età, ma di visione, di priorità e di responsabilità. Dobbiamo ripartire – ha sollecitato il professore – proprio da questi giovani, dalla loro capacità di interrogare il presente, di non rassegnarsi e di immaginare una società diversa. È da loro, dalla loro energia e dalla loro voglia di cambiare le cose, che può nascere la speranza concreta di un mondo migliore. È anche questo il senso del nostro progetto per un nuovo welfare della salute: non limitarci a riparare i danni, ma cambiare le condizioni che li producono. I giovani non possono più essere spettatori di un destino scritto da altri. Non abbiamo bisogno di consegnare loro un giorno il futuro, ma di dare loro oggi il potere di cambiarlo".

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