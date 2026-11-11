Cyberattacchi, Tajani: “Oggi ricevute nuove intimidazioni, non risparmiati i minori della mia famiglia”

(Adnkronos) – "Io stesso sono stato vittima di attacchi informatici, anche mettendo una taglia su di me. Nella giornata di oggi ho ricevuto ulteriori intimidazioni, che non hanno risparmiato alcun componente della mia famiglia, compresi i minori. Anche su di loro è stata estesa la taglia che mi riguarda". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il Question Time alla Camera. "Le attività di questi cyber-criminali seguono una traiettoria ben precisa: colpire i Paesi e le Istituzioni che difendono la libertà, la sovranità e l’indipendenza di una nazione aggredita", ha aggiunto. "La guerra ibrida – ha continuato il vicepremier – è una delle principali minacce alla sicurezza delle nostre democrazie. Gli attacchi cibernetici non conoscono confini. Prendono di mira le nostre infrastrutture, i servizi essenziali, i cittadini, le imprese, le Istituzioni. L'escalation di questi ultimi giorni in tutta Europa è particolarmente grave e allarmante. Penso agli attacchi al traffico aereo, ai supermercati e persino ai centri trasfusionali". E ha fatto un riferimento agli allarmi bomba che oggi hanno coinvolto seimila scuole in Italia: "Siamo in costante contatto con il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Interno. Ne parleremo fra poco durante la riunione convocata a Palazzo Chigi", ha concluso Tajani.

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