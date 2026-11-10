Cyberattacchi, agenzia Ue: “Potrebbero colpire anche elettrodomestici e router”

(Adnkronos) – Dopo i recenti attacchi cyber ai frigoriferi industriali dei supermercati, i dispositivi domestici potrebbero essere i prossimi obiettivi. Questo l'allarme, lanciato oggi, martedì 10 novembre, all'Afp dal Juhan Lepassaar, direttore esecutivo dell'agenzia di cybersicurezza dell'Ue, Enisa, secondo cui l'Unione dovrebbe investire di più per contrastare le minacce informatiche crescenti. Lepassaar non ha voluto commentare direttamente l'attribuzione della Francia, secondo cui dietro all'ondata di attacchi contro i frigoriferi di ottobre ci sarebbe l'Iran, ma ha affermato che "attori allineati allo Stato" cinesi, iraniani, nordcoreani e russi sono noti per prendere di mira l'Europa. "La sicurezza non dovrebbe e non può essere un ripensamento. Oggi sono stati i frigoriferi, domani potrebbero essere i router, dopodomani potrebbero essere gli elettrodomestici e così via", ha detto nel corso di un'intervista a Bruxelles. La valutazione delle minacce a livello comunitario conferma che il livello di rischio cyber per l'Ue rimane elevato. Nonostante la preparazione nella cybersicurezza dell'Unione sia migliorata, l'intero ecosistema attraversa una fase di profonda mutazione. E' quanto si legge nell'EU Cybersecurity Index sviluppato dall'Enisa, l'Agenzia Ue per la cybersecurity. L'Enisa ha valutato il grado di maturità delle capacità e delle risorse di cybersicurezza negli Stati membri. Il punteggio medio complessivo dell'Indice Ue per il 2026 si attesta a 71,53 punti su una scala da 0 a 100. La maggior parte degli Stati membri ha raggiunto un livello di postura maturo o superiore, procedendo in linea con l'obiettivo di garantire uno standard elevato e condiviso di cybersicurezza in tutta l'Unione. Intanto però l'ecosistema che quegli stessi Paesi deve affrontare sta cambiando, potenziato dall'Ai. Le attività di intrusione si sono mantenute intense e diversificate nel 2025 e nel 2026, a fronte di uno scenario di minaccia sempre più complesso, dice il report. L'ideologia si conferma il principale motore degli incidenti cyber, le tensioni geopolitiche continuano a plasmare le operazioni ostili, le attività a scopo di lucro mantengono un impatto rilevante e gli hacktivist continuano a dominare i volumi complessivi degli attacchi. Parallelamente, l'Ai agisce da moltiplicatore delle capacità sia offensive sia difensive, mentre l'evoluzione dei modelli di Ai sta accelerando l'individuazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità, si legge nel report dell'Enisa. L'executive director dell'Enisa, Juhan Lepassaar, ha dichiarato che "le sfide persistono e i recenti sviluppi – non solo nei modelli di Ai di frontiera, ma anche negli incidenti informatici che hanno colpito i sistemi di refrigerazione in tutta l'Ue – evidenziano lacune operative e la necessità di un coordinamento e di una condivisione tempestiva delle informazioni. È fondamentale consolidare una consapevolezza situazionale comune e accrescere l'allineamento delle policy nei settori critici. Sono stati compiuti progressi, ma ora dobbiamo partire da queste basi per aggiornare le nostre strategie e affrontare uno scenario di cybersicurezza sempre più complesso". La maggioranza degli Stati membri ha raggiunto un livello di postura maturo o avanzato nell'attuazione delle policy a livello nazionale (66,72 punti), si legge nel report. Quasi tutti gli Stati membri dichiarano di aver conseguito un livello avanzato nella gestione delle supply chain dei propri soggetti essenziali e importanti (89,91 punti), mentre la maturità dei Computer security incident response team (Csirt) risulta consolidata (54,76 punti), sebbene permangano disomogeneità tra gli Stati membri. L'integrazione della cybersicurezza nei percorsi di istruzione, in particolare a livello primario e secondario, presenta ulteriori margini di miglioramento (73,59 punti nell'istruzione superiore, 55,44 punti nell'istruzione primaria e secondaria). Gli ecosistemi di certificazione nazionali appaiono divisi tra contesti maturi e meno maturi, con gli Stati membri distribuiti agli estremi della scala di valutazione (55,56 punti). La maggior parte degli Stati membri ha raggiunto una postura avanzata sul fronte delle priorità e delle iniziative di Ricerca e sviluppo (R&s) in ambito cybersecurity (79,24 punti), evidenziando una crescente coerenza nel panorama della Ricerca e innovazione. Il Rapporto traccia cinque direttrici chiave per il futuro dell'Unione, sulla base delle quali sono state elaborate le raccomandazioni di policy: concentrarsi sull'armonizzazione degli aspetti transfrontalieri e inter-normativi, affinché i soggetti che operano in più Stati membri possano contare su un contesto coerente, funzionale e integrato; adottare una capacità operativa integrata in caso di crisi; rafforzare la preparazione e la resilienza delle infrastrutture critiche anche se nel rapporto la maturità della cybersicurezza nei settori critici mostra un miglioramento costante. ma i progressi restano disomogenei e le realtà operative settoriali non sono uniformi e l'Ai rischia di amplificare il divario di esposizione al rischio. Inoltre i rischi legati alle catene di fornitura e le dipendenze transfrontaliere assumono una rilevanza crescente, con implicazioni che vanno ben oltre la dimensione puramente tecnica. Dal 2024, la maggior parte degli Stati membri ha compiuto progressi nella maturità delle policy di divulgazione delle vulnerabilità, e il numero di Paesi dotati di una policy nazionale di Cvd (Coordinated vulnerability disclosure) è salito da 7 a 17. L'Ai ha inciso profondamente sulla gestione delle vulnerabilità, industrializzandone l'individuazione e imponendo un potenziamento delle capacità di risposta. L'Enisa ricorda che il Global cybersecurity outlook 2025 del World economic forum evidenzia un ampliamento dello skill gap in ambito cyber, cresciuto dell'8% rispetto al 2024. In questo contesto, il panorama delle policy di cybersicurezza dell'Ue è caratterizzato da tendenze convergenti. L'Unione nel suo complesso avanza nell'attuazione delle principali normative di settore, in particolare la Direttiva Nis2, il Cyber resilience act e il Cyber solidarity act. Nondimeno, le dinamiche transfrontaliere e le intersezioni tra diversi quadri normativi stanno assumendo un peso sempre maggiore, spingendo verso sforzi di semplificazione e ricalibrazione legislativa. Al contempo, si osserva come il quadro geopolitico e gli sviluppi tecnologici abbiano innescato il varo o l'aggiornamento di diverse iniziative, tra cui la proposta per il Cybersecurity act 2 e il recente Piano d'azione dell'Ue su cybersicurezza e Ai.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)