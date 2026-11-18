(Adnkronos) – Un operaio di 53 anni è morto questa mattina a Treviso. L'uomo, che stava svolgendo dei lavori di ristrutturazione, sarebbe stato travolto dal crollo di un solaio in via Parini. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, Spisal e 118.

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