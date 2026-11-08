Cristian Blandino, il 15enne talento nisseno tra i cinque migliori giovani piloti selezionati da ACI Sport

Ci sono sogni che nascono da bambini e che, con il passare degli anni, cominciano a prendere forma. Sogni alimentati dalla passione, dalla determinazione e soprattutto dalla capacità di mettersi continuamente alla prova. È la storia di Cristian Blandino, quindicenne di Caltanissetta, uno dei giovani talenti più interessanti del karting italiano, che si prepara a vivere un’altra importante esperienza nel suo percorso sportivo.

Dal 9 al 12 novembre, infatti, Cristian sarà tra i cinque piloti selezionati a livello nazionale per partecipare al 23° Supercorso Federale ACI Sport, in programma all’Autodromo Piero Taruffi di Vallelunga. Un appuntamento prestigioso, riservato a giovani talenti che si sono distinti per risultati e qualità di guida, con l’obiettivo di accompagnarli in una nuova fase della loro crescita sportiva.

Una selezione che rappresenta già un importante riconoscimento per il giovane nisseno, chiamato a confrontarsi con altri quattro promettenti piloti italiani in un contesto altamente qualificato.

Cristian, del resto, non arriva a questo appuntamento per caso. La sua passione per i motori è cominciata prestissimo, quando aveva appena sei anni. Da allora è stato un susseguirsi di allenamenti, gare, trasferte e sacrifici, accompagnati da risultati che hanno progressivamente fatto emergere il suo talento.

Già nel 2018 era arrivata la vittoria al Trofeo Ayrton Senna nella categoria Mini, primo importante successo di una carriera ancora giovanissima. Negli anni successivi sono arrivati due titoli regionali e, soprattutto, l’affermazione nei campionati nazionali e internazionali.

Il 2024 ha segnato una svolta significativa, con la conquista del Campionato Italiano nella categoria OK-N Junior, della WSK Champions Cup e della WSK Super Master Series. Risultati di assoluto rilievo, che hanno confermato le qualità del pilota di Caltanissetta.

Anche il 2026 ha regalato importanti soddisfazioni, con il titolo di vicecampione italiano nella categoria OK-N, la vittoria sul Circuito Internazionale La Conca di Muro Leccese e il quarto posto nella FIA Karting World Cup disputata a Viterbo.

Un curriculum sportivo che, nonostante la giovanissima età, racconta già molto del carattere e delle capacità di Cristian. Perché dietro ogni risultato ci sono ore di preparazione, concentrazione, disciplina e la volontà di migliorarsi continuamente.

Adesso si apre un nuovo capitolo. A Vallelunga il giovane nisseno avrà l’opportunità di mettersi alla prova al volante di una monoposto di Formula 4, affrontando un programma che comprende preparazione atletica, valutazioni psicofisiche, sessioni al simulatore e prove in pista.

A seguirlo, insieme agli altri partecipanti, ci saranno istruttori e professionisti di grande esperienza, tra cui il direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria e Gian Carlo Minardi, figura storica dell’automobilismo italiano e da sempre particolarmente attenta alla valorizzazione dei giovani.

Il Supercorso rappresenta una delle esperienze formative più significative offerte da ACI Sport ai talenti emergenti. Negli anni vi hanno partecipato giovani piloti che hanno poi intrapreso importanti carriere automobilistiche. Tra questi anche Andrea Kimi Antonelli, vincitore dell’edizione 2021, oggi un punto di riferimento per tanti ragazzi che si avvicinano al mondo delle corse.

Un esempio di come il talento, quando viene accompagnato da impegno, preparazione e opportunità, possa trovare la strada per esprimersi. Senza necessariamente immaginare traguardi lontanissimi, ma con la consapevolezza che ogni esperienza può rappresentare un passo avanti.

Insieme a Cristian Blandino, a Vallelunga saranno presenti Lorenzo D’Amico, Gioele Girardello, Ludovico Mazzola e Filippo Sala, gli altri quattro giovani selezionati per questa edizione.

Per Caltanissetta è una bella storia di sport e di talento. Quella di un ragazzo che, partendo dalla propria città, sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante in una disciplina particolarmente competitiva, portando il nome del territorio sui circuiti italiani e internazionali.

A quindici anni il futuro è ancora tutto da scrivere e ogni traguardo raggiunto rappresenta soprattutto un nuovo punto di partenza. Cristian Blandino ha già dimostrato di avere passione, capacità e determinazione. Adesso arriva un’altra occasione per crescere, imparare e continuare a coltivare le proprie ambizioni.

Perché i sogni più belli non sono necessariamente quelli che promettono di arrivare lontanissimo, ma quelli che, giorno dopo giorno, trovano nell’impegno e nei risultati una ragione in più per continuare a crederci.