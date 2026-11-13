Condannato nel 2013, finisce in carcere a 88 anni: deve scontare una pena di 28 giorni

Un uomo di 88 anni è stato portato in carcere a Treviso per scontare 28 giorni di detenzione legati a una condanna diventata definitiva nel 2013, per fatti del 2011. I carabinieri si sono presentati a casa sua a Ponte di Piave, per eseguire l’ordine di carcerazione, scattato dopo che ad agosto gli era stata revocata la misura alternativa della libertà controllata. Lo scrivono il Gazzettino, il Corriere del Veneto e la Tribuna di Treviso. La condanna risale a una vicenda del 2011, quando l’uomo – all’epoca titolare di un’agenzia immobiliare – fu condannato dal tribunale di Treviso per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violenza privata e appropriazione indebita. Aveva patteggiato una pena pecuniaria di circa 6.500 euro, poi convertita in 28 giorni di libertà controllata. La misura, revocata ad agosto perché risultata mai eseguita, ha fatto scattare a novembre l’ordine di carcerazione. La difesa contesta sia i tempi sia l’opportunità del provvedimento, vista l’età e le condizioni di salute precarie dell’uomo. “È paradossale che venga revocata la libertà vigilata a una persona che ha quasi 90 anni e che debba entrare in carcere per scontare neanche un mese, in condizioni di fragilità di salute – afferma l’avvocata Alessandra Nava, che ha depositato un’istanza urgente per ottenere i domiciliari -. A mio parere questo provvedimento si poteva evitare”. Secondo la legale l’uomo, affetto da diverse patologie e in stato di fragilità psicologica, non avrebbe mai ricevuto la comunicazione della revoca, perché non tutta la corrispondenza gli viene consegnata dai familiari. Si tratta di un anziano, sottolinea l’avvocata, “fragilissimo e neppure presente a sé stesso che per quello che pare essere un cavillo burocratico è finito in un ambiente, quello penitenziario, che non gli appartiene e che anzi rischia di comprometterne ulteriormente la salute psichica”