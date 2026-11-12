Concerti, ondata di cancellazioni e rinvii: il novembre nero dei tour italiani

(Adnkronos) – Il mese di novembre si sta rivelando un vero e proprio percorso a ostacoli per la musica dal vivo in Italia. Nelle ultime settimane, una lunga serie di artisti ha annunciato il rinvio o la cancellazione definitiva dei propri tour e le motivazioni sono molteplici: si va dai problemi di salute alle esigenze di produzione, fino ad arrivare a scelte di percorso artistico, separazioni personali e, in alcuni casi, alla cruda realtà delle scarse vendite al botteghino. L'ultimo annuncio in ordine di tempo riguarda Mara Sattei. La cantautrice è stata costretta ad annullare l'intero tour nei club che sarebbe dovuto partire proprio domani, venerdì 13 novembre, da Roma, per un totale di sette date. A fermarla è stato un grave blocco alla schiena che le impedisce di salire sul palco, costringendola a un periodo di riposo assoluto prescritto dai medici. Le date non saranno recuperate e i biglietti verranno rimborsati tramite Magellano Concerti. Una situazione che ricorda da vicino quanto accaduto nella primavera di quest'anno a Gianluca Grignani, il quale ha dovuto annullare i suoi concerti di fine maggio (a Castelraimondo, Milano e Roma) a causa di problemi fisici che, seppur non gravi, richiedevano attenzione costante. Per altri artisti, lo stop è dettato da ragioni organizzative o strettamente personali. È il caso di Michele Bravi, che ha dovuto posticipare di un mese il debutto del suo tour nei teatri "Commedia Musicale", inizialmente previsto per il 2 novembre. Il rinvio, fa sapere l'entourage, è dovuto a "esigenze di coordinamento tecnico e produttivo". Il tour partirà ora il 17 dicembre dal Teatro Lirico di Milano. Strade divise, invece, per LDA e Aka 7even: i due giovani artisti hanno annunciato la fine del loro progetto musicale condiviso per tornare ai rispettivi percorsi solisti. Di conseguenza, le date di novembre a Milano, Roma e Napoli sono state cancellate (rimborsi disponibili fino al 31 dicembre). Un destino simile, intrecciato però alla sfera sentimentale, aveva già colpito i fan dei Coma_Cose nell'autunno dell'anno scorso. Il 6 ottobre 2025, a seguito dell'ufficializzazione della separazione tra Fausto e Francesca, il duo si è visto costretto ad annullare le date nei palazzetti, previste per il 27 ottobre a Milano e il 30 ottobre a Roma. La cancellazione, comunicata da Magellano Concerti "per motivi personali degli artisti", ha messo la parola fine a uno dei progetti più amati del panorama indie-pop italiano. Definitivamente annullati anche i live di Anna Tatangelo. La cantante aveva già rinviato i concerti dalla primavera al novembre 2026 per dedicarsi alla maternità e alla figlia Beatrice. Tuttavia, le date riprogrammate per il 17 novembre a Napoli e il 19 a Milano sono state ora cancellate per "cause sopraggiunte non imputabili all'artista né agli organizzatori". Le recenti cancellazioni riaccendono i riflettori anche sul tema della sostenibilità economica dei tour, un tabù che alcuni artisti hanno deciso di infrangere con estrema onestà. È il caso di Eddie Brock, che nell'aprile di quest'anno aveva annullato parte del suo tour estivo ammettendo candidamente ai fan che alcune date "non stavano vendendo quanto ci aspettavamo", preferendo accorpare gli eventi. Un gesto di trasparenza che aveva un precedente nell'ottobre del 2025, quando il rapper Anastasio (vincitore di X Factor 2018) cancellò i concerti di Modugno e Perugia rivelando in un video virale di aver venduto solo una quarantina di biglietti, numero insufficiente per coprire i costi. Un'ammissione di vulnerabilità che colpì profondamente il collega Salmo, il quale decise di premiare la sincerità di Anastasio invitandolo ad aprire il suo concerto al PalaSele di Eboli. Per tutti gli eventi annullati in queste settimane, le agenzie di ticketing e gli organizzatori hanno attivato le procedure di rimborso, che comprendono il costo del biglietto e i diritti di prevendita, ma escludono – come da prassi – le spese accessorie di viaggio e alloggio sostenute dai fan.

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