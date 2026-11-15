Coldiretti: oltre 2,5 mln italiani chiedono aiuto per mangiare

Sono oltre 2,5 milioni le persone in Italia che hanno bisogno di aiuto per mangiare, tra cui più di 655mila bambini e ragazzi con meno di 18 anni, mentre crescono le iniziative di solidarietà e di sostegno, grazie a un impegno che vede assieme istituzioni, associazioni e semplici cittadini. È quanto emerge da una analisi Coldiretti su dati 2026 del Programma nazionale ‘Inclusione e lotta alla povertà’, che fotografano la situazione di difficoltà economica in cui versano fasce di popolazione. Tra le persone raggiunte dagli aiuti alimentari ci sono anche 342mila giovani tra i 18 e i 29 anni, 305mila anziani con almeno 65 anni, oltre a 61mila persone con disabilità e 63mila persone senza dimora o in condizioni di esclusione abitativa