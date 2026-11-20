(Adnkronos) – La Casa Bianca perde improvvisamente la sua figura di riferimento per la difesa digitale proprio mentre le infrastrutture critiche statunitensi attraversano una fase di forte vulnerabilità. Sean Cairncross ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di National Cyber Director, un ruolo chiave assimilabile a quello del consigliere per la sicurezza nazionale ma focalizzato sul cyberspazio e sul coordinamento con le aziende private. Sebbene la nota ufficiale dell'amministrazione non chiarisca i motivi dell'addio, diverse fonti interne riferiscono che l'uscita sia stata imposta dal nuovo capo dello staff Stephen Miller, convinto che il funzionario non possedesse le competenze tecniche necessarie per guidare il settore. A colmare il vuoto lasciato da Cairncross sarà, almeno ad interim, Kirsten A. Davies, attuale chief information officer del Dipartimento della Difesa. La scelta punta a evitare uno stallo istituzionale al Senato, organo che per legge deve confermare questa specifica nomina presidenziale. Davies ha infatti già superato in passato il vaglio parlamentare per il suo incarico al Pentagono, un vantaggio strategico non indifferente per l'amministrazione Trump, che rischia di vedere affossata la candidatura di Michael LoSapio alla guida della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dopo le sue risposte evasive sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Con il passaggio della maggioranza del Senato ai democratici previsto per gennaio 2027, la finestra per far approvare profili controversi si sta rapidamente chiudendo. L'avvicendamento arriva a pochi giorni di distanza da una serie di gravi disservizi informatici che hanno paralizzato servizi essenziali negli Stati Uniti, colpendo la suite Microsoft 365, i sistemi di gestione del traffico aereo della Federal Aviation Administration e le operazioni bancarie di Chase. Pur non essendoci prove di un coinvolgimento diretto dell'ormai ex direttore, Cairncross era stato uno dei principali sostenitori di una linea politica favorevole a una rapida accelerazione nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sinergia con l'industria tecnologica. Secondo quanto emerso in sede congressuale da rappresentanti di Wall Street e funzionari della National Security Agency, l'ondata di blocchi sarebbe legata proprio all'adozione frettolosa di aggiornamenti software generati dall'intelligenza artificiale. L'urgenza di correggere falle critiche individuate dagli stessi algoritmi prima che vengano sfruttate dagli hacker sta infatti innescando una rincorsa continua tra difesa e attacco, dove le allucinazioni dei modelli e la scarsa supervisione umana finiscono per introdurre codice difettoso nei sistemi operativi. Nonostante le tensioni interne e il contesto critico, nel suo messaggio di congedo Cairncross ha rivendicato i risultati ottenuti nella protezione delle infrastrutture nazionali e nella corsa americana verso la cosiddetta superintelligenza artificiale.

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