SOMMATINO. Torna a riunirsi il Consiglio comunale che è stato convocato per venerdì 20 novembre alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Palazzo del Vecchio Municipio a Sommatino. Nel dettaglio, sono 11 i punti all’ordine del giorno, tra cui:
Esame delle procedure di decadenza di due consiglieri comunali.
Elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale.
Variazioni al bilancio comunale 2026-2028.
Istituzione del Garante dei diritti delle persone con disabilità.
Contributi alle famiglie per l’accompagnamento delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione.
Interventi sul servizio randagismo.
Modifiche al regolamento del bilancio partecipativo.
Sostituzione di un rappresentante nell’Unione dei Comuni.
Sarà possibile seguire i lavori della seduta consiliare in diretta streaming dal sito del comune.