Caltanissetta. Al via il corso di formazione della Federazione Ciclistica Italiana per la qualifica di Tecnico Allenatore Internazionale TA3

CALTANISSETTA. Ha preso il via a Caltanissetta il corso di formazione della Federazione Ciclistica Italiana – Scuola Tecnici – per il conseguimento della qualifica di Tecnico Allenatore di categoria agonistica internazionale TA3. Il corso è stato organizzato e realizzato dalla Scuola Tecnici FCI in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia e dal coordinatore nazionale dei corsi, Giuseppe Bernardi.

Al saluto inaugurale hanno preso parte il consigliere federale Ignazio Saia, il presidente del Comitato Regionale Diego Guardì, il vicepresidente regionale Calogero Rivituso e il docente Fabio De Sio. Presente anche la segreteria organizzativa, composta da Claudia Giusti, Federica Pagnutti e Barbara Giannelli, che curerà gli aspetti organizzativi e amministrativi del percorso formativo.

Nel corso dell’apertura sono stati inoltre portati i saluti del presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, della consigliera delegata Iolanda Ragistada e del Segretario generale federale Marcello Tolu. Un’importante occasione di crescita e qualificazione per il movimento ciclistico, che attraverso la formazione di nuovi tecnici punta a rafforzare le competenze e la professionalità di coloro che accompagneranno gli atleti nel percorso verso l’attività agonistica internazionale.