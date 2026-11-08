Salute

Caltanissetta. Al via il corso di formazione della Federazione Ciclistica Italiana per la qualifica di Tecnico Allenatore Internazionale TA3

Redazione 1

Caltanissetta. Al via il corso di formazione della Federazione Ciclistica Italiana per la qualifica di Tecnico Allenatore Internazionale TA3

Lun, 09/11/2026 - 00:19

Condividi su:

CALTANISSETTA. Ha preso il via a Caltanissetta il corso di formazione della Federazione Ciclistica Italiana – Scuola Tecnici – per il conseguimento della qualifica di Tecnico Allenatore di categoria agonistica internazionale TA3. Il corso è stato organizzato e realizzato dalla Scuola Tecnici FCI in collaborazione con il Comitato Regionale Sicilia e dal coordinatore nazionale dei corsi, Giuseppe Bernardi.

Al saluto inaugurale hanno preso parte il consigliere federale Ignazio Saia, il presidente del Comitato Regionale Diego Guardì, il vicepresidente regionale Calogero Rivituso e il docente Fabio De Sio. Presente anche la segreteria organizzativa, composta da Claudia Giusti, Federica Pagnutti e Barbara Giannelli, che curerà gli aspetti organizzativi e amministrativi del percorso formativo.

Nel corso dell’apertura sono stati inoltre portati i saluti del presidente nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, della consigliera delegata Iolanda Ragistada e del Segretario generale federale Marcello Tolu. Un’importante occasione di crescita e qualificazione per il movimento ciclistico, che attraverso la formazione di nuovi tecnici punta a rafforzare le competenze e la professionalità di coloro che accompagneranno gli atleti nel percorso verso l’attività agonistica internazionale.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta