Caltanissetta. 2° Expo dell’Orientamento: gli studenti invitati a scoprire la rotta del loro futuro

Dopo il successo riscosso nella prima edizione a Palazzo Moncada torna dal 18 al 20 novembre 2026, l’Expo dell’orientamento “Orientarsi al futuro nel cuore di Palazzo Moncada” per gli studenti delle scuole medie.

Un’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Caltanissetta in collaborazione con Palazzo Moncada e la Pro Loco Caltanissetta.

“Il momento della scelta del percorso di studi rappresenta una tappa fondamentale nella crescita personale e formativa di ogni ragazzo – dichiarazione dell’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Lo Muto –. È un passaggio in cui gli studenti iniziano a conoscere meglio le proprie inclinazioni, a maturare consapevolezza delle proprie capacità e a immaginare il futuro che desiderano costruire. Con l’Expo dell’Orientamento vogliamo offrire loro e alle famiglie un’opportunità concreta per conoscere le diverse realtà scolastiche e formative del territorio, confrontarsi e compiere una scelta libera e consapevole. Come Assessorato alla Pubblica Istruzione, crediamo che accompagnare i giovani in questo percorso di crescita significhi contribuire a costruire il loro futuro e quello della nostra comunità”

La varietà degli indirizzi di studio e delle opportunità formative presenti sul territorio rappresenta una risorsa importante per consentire ai giovani di valorizzare le proprie inclinazioni, sviluppare le proprie capacità e porre le basi per la costruzione del proprio futuro.

Diventa, pertanto, fondamentale conoscere e valutare attentamente l’offerta formativa degli istituti scolastici, delle scuole paritarie e degli enti di formazione, così da poter compiere una scelta consapevole e coerente con le proprie aspirazioni.

L’Expo offrirà uno spazio di incontro e confronto diretto, favorendo la curiosità, lo scambio di informazioni e il chiarimento di dubbi, affinché studenti e famiglie possano orientarsi con maggiore consapevolezza.

La manifestazione si articolerà in due momenti: le mattine saranno dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della città, mentre i pomeriggi saranno aperti alle famiglie e agli studenti provenienti anche dai Comuni della provincia e dai territori limitrofi, che individuano in Caltanissetta un importante punto di riferimento per la prosecuzione del proprio percorso scolastico.

IL PROGRAMMA

PUNTO DI ACCESSO

Palazzo Moncada, Largo Barile snc, Caltanissetta

COME PARTECIPARE ALL’EXPO – studenti e famiglie

Le mattine del 18-19 e 20 novembre dalle 09.00 alle 13.00

I pomeriggi del 18-19 e 20 novembre dalle 15.00 alle 18.00

ISTITUTI ED ENTI CHE PARTECIPANO ALL’EXPO

Hanno confermato la presenza e parteciperanno con i loro stand informativi:

IIS “A. Volta”

IISS “A. Manzoni – F. Juvara”

IIS “R. Settimo”

IISS “S. Mottura”

ITET “Rapisardi – Da Vinci”

IISS “L. Russo”

IIS “Galilei – Di Rocco”

Liceo Artistico Regionale “R. Assunto”

ITEP “G. Petronio”

Centro di formazione professionale “CIRS”

Scuola professionale dei mestieri “Euroform”