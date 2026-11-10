Buzzetti (Sid): “Investire in prevenzione e farmaci per ridurre ricoveri ospedalieri per diabete”

(Adnkronos) – "La spesa per i farmaci rappresenta una quota molto ridotta, non superiore al 5-6%, rispetto a quella per i ricoveri ospedalieri. Nei grandi ospedali italiani, tra i pazienti ricoverati, circa il 35-40% è affetto da diabete. Questo dato fa comprendere quanto la patologia incida sui ricoveri dovuti a complicanze come infarto, ictus, dialisi e complicanze renali. Pertanto, investire oggi nella cura e nella prevenzione del diabete consentirebbe di ottenere, già nel breve periodo, un significativo risparmio sui ricoveri ospedalieri". Lo ha detto Raffaella Buzzetti, past president Sid (Società italiana di diabetologia) e presidente Fondazione diabete e ricerca Sid, intervenendo oggi al Senato all'incontro ‘Diabete oggi: prospettive e sfide’, promosso dal senatore Francesco Zaffini, in vista della Giornata mondiale del diabete. Obiettivo dell'iniziativa: promuovere un dialogo tra istituzioni, comunità scientifica, professionisti sanitari, associazioni di pazienti e stakeholder del sistema salute. "Noi abbiamo cambiato la nostra identità di diabetologi, diventando professionisti chiamati a lavorare sulla prevenzione cardionefrometabolica e, in particolare, sul ritardo dell’insorgenza delle complicanze del diabete – ha spiegato Buzzetti – Dall’altro lato, dobbiamo passare da una logica che considera, ad esempio, il costo dei farmaci a una logica basata sul valore: un maggiore investimento oggi rappresenta un risparmio molto importante domani nella prevenzione delle complicanze cardionefrometaboliche". In un Servizio sanitario chiamato a coniugare innovazione e sostenibilità, per passare da una logica incentrata sul costo delle cure a una logica basata sul valore, capace di investire oggi nella prevenzione del rischio cardiovascolare e renale per migliorare gli esiti di domani, "è necessario ripensare anche il modo in cui valutiamo il successo delle cure". Occorre passare "dal controllo metabolico alla protezione complessiva della persona" nel tempo. "Dobbiamo ormai considerare nuovi indicatori di esito, come la mortalità cardiovascolare e gli eventi legati alle complicanze. Si tratta di un cambiamento rispetto al passato, che fa parte della trasformazione avvenuta negli ultimi tempi, determinata dall’evoluzione dell’epidemiologia, dall’aumento del diabete e dell’obesità e dalla disponibilità di numerosi nuovi farmaci per trattare il diabete di tipo 2 e il diabete in generale", ha concluso.

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