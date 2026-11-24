(Adnkronos) – “Certificare un bosco secondo lo standard Pefc significa dare certezze sulla gestione responsabile della risorsa nel tempo e nello spazio, monitorando non solo il legno ma anche flora, fauna, acqua e impatto climatico. Un bosco certificato subisce nove volte meno incendi rispetto a uno abbandonato, con un enorme risparmio economico visto che spegnere un rogo costa dieci volte più della manutenzione”. Lo ha spiegato Antonio Brunori, segretario generale Pefc Italia, intervenendo nel corso dell’evento ‘#Rigeneraboschi: i risultati del monitoraggio a due anni dall'avvio’, organizzato da Sorgenia a Milano. "Oggi in Italia la superficie forestale è triplicata rispetto a un secolo fa, passando da 4 a 12 milioni di ettari, ma l'80% dei boschi è privo di gestione anche perché oltre il 65% è frammentato tra piccoli proprietari privati, spesso irreperibili: i cosiddetti 'boschi silenti'. Questo paradosso ci costringe a importare dall'estero gran parte del legno per il nostro settore dell'arredo, mentre le aree abbandonate diventano vulnerabili a frane e incendi. La certificazione serve proprio a restituire equilibrio, proteggere la biodiversità con pratiche climaticamente intelligenti e trasformare questo patrimonio in una vera risorsa economica per i territori", ha aggiunto.

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