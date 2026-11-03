Salute

Brescia, 21enne di Chiari uccide madre a coltellate e si consegna ai Carabinieri

Redazione

Brescia, 21enne di Chiari uccide madre a coltellate e si consegna ai Carabinieri

Mar, 03/11/2026 - 13:02

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BRESCIA (ITALPRESS) – A Chiari, in provincia di Brescia, un giovane di 21 anni ha ucciso la madre a coltellate nella notte all’interno dell’abitazione di famiglia. Dopo il delitto, il 21enne si è allontanato da casa ed è riuscito a raggiungere Cremona, dove si è successivamente consegnato ai Carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma per i rilievi scientifici e per avviare le indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a chiarire il movente. Al momento le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’accaduto.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Carabinieri

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