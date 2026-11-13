Bimbo autistico di 6 anni, ‘Lo calmiamo con l’accendino’: mamme a scuola per chiedere spiegazioni

Un gruppo di mamme, tra cui anche la madre del bimbo autistico che, secondo i genitori, veniva tenuto a bada dalle insegnanti con un accendino, si è recato stamattina dinnanzi all’istituto scolastico che si trova nel quartiere Secondigliano di Napoli per chiedere spiegazioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. La donne, preoccupate per il piccolo, che ha 6 anni, ma anche per i loro figli hanno chiesto di incontrare una delegata del personale docente per un confronto. Nei giorni scorsi il padre e la madre del bambino, dopo avere nascosto un piccolo registratore nella felpa del bambino e avere ascoltato i file audio, si sono presentati in caserma per denunciare una maestra e una educatrice per presunti abusi sul figlio, affetto da un “disturbo dello spettro autistico di livello tre, non verbale” e da una marcata iperattività. Una delle tracce ha infatti registrato la frase: “ha paura dell’accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande”