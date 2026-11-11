‘Bellamà’ oggi in onda con Diaco dopo retroscena Lucarelli, la Rai avvia accertamenti

(Adnkronos) – Oggi 'Bellamà' sarà regolarmente in onda con la conduzione di Pierluigi Diaco. Lo apprende l'Adnkronos dopo che la pubblicazione della newsletter di Selvaggia Lucarelli 'Vale Tutto', in cui alcuni ex concorrenti del programma descrivono un clima di tensione nel dietro le quinte e riferiscono frasi inappropriate pronunciate del conduttore (viene pubblicato anche un audio in cui si sente il giornalista lanciare invettive), aveva scatenato in rete rumors di una possibile sospensione del conduttore o del programma. In Rai, a quanto si apprende, è in corso in queste ore una attenta valutazione della vicenda. La Rai un una nota comunica che "in relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’ ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi". "L’iniziativa – spiega l'azienda – è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico".

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