Basket. Sconfitta esterna 94-78 per l’Invicta93Cento contro la Savio Messina: ai nisseni non bastano Richiusa e Mulè

Sconfitta esterna 94-78 per l’Invicta 93Cento di coach Falletta che ha perso in DR1 contro i messinesi della Domenico Savio, protagonista di una prova energica, intensa e corale davanti al proprio pubblico contro una buona Invicta 93Cento Caltanissetta. L’approccio dei padroni di casa è stato notevole, ma il nisseno Richiusa ha contribuito a tenere in scia i suoi con una serie di canestri davvero notevoli. Chiuso il primo quarto in vantaggio 28-16, i messinesi nel secondo periodo hanno subito il ritmo dell’Invicta con Mulè che ha trascinato la rimonta nissena con quattro triple in un quarto da ben 29 punti per gli ospiti.

Alla fine, nel secondo quarto di gioco, l’Invicta 93Cento ha chiuso sul 45-45. Al ritorno in campo, addirittura l’Invicta è sembrata poter prendere il sopravvento ancora con Richiusa protagonista, ma i messinesi hanno reagito andando a canestro con Caroè e Salazar che hanno portato lo score sul 68-63. Nell’ultimo quarto di gioco, i padroni di casa hanno dimostrato di averne di più con un parziale di 14-0 che ha fatto volare la Domenico Savio che ha potuto chiudere sul 94-78 finale.

Dopo le prime 5 giornate l’Invicta è ferma a quota 2 in classifica e nel prossimo turno affronterà al Pala Cannizzaro il Cefalù Basket Academy domenica 15 novembre alle ore 18,30.