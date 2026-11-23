Si chiude sul 78-67 la sfida tra F.P. Sport e Invicta 93Cento, con i biancorossi che, nonostante le tante difficoltà, escono dal campo a testa alta. Una gara affrontata in piena emergenza, tra gli infortuni di Mulè e Vultaggio e le pesanti assenze di Giarrusso e Lombardo. Nonostante tutto, i ragazzi di coach Falletta hanno venduto cara la pelle, restando in partita e provando fino all’ultimo a ribaltare il risultato.

Sugli scudi il solito Richiusa, autore di 35 punti, ben supportato da Nicosia e Vespoli. Da sottolineare anche la prova dei giovanissimi Maniscalco (5) e Sciabbarrasi (2), entrambi classe 2011, protagonisti di una crescita importante e testimonianza del lavoro portato avanti dal nostro settore giovanile.

Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa riescono ad allungare, ma l’Invicta non molla e tenta una rimonta che riporta i biancorossi fino al -7. Nel finale, però, la F.P. Sport gestisce il vantaggio e porta a casa la vittoria. Finisce 78-67. Una sconfitta che non cancella il carattere, la voglia e lo spirito di un gruppo che, anche nelle difficoltà, non smette di lottare.