Ballando con le stelle, grave lutto per Rebecca Gabrielli: “Addio mia pietra preziosa”

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Grave lutto per Rebecca Gabrielli, maestra di ballo di 'Ballando con le stelle'. L'insegnante, quest'anno in coppia con Eugenio Finardi, ormai eliminato dal programma, ha condiviso sui social una commovente lettera d'addio dedicata alla sorella "Vale". "Mia dolcissima sorella, mia pietra preziosa, è difficile anche solo trovare l'aria per respirare senza di te. Abbiamo vissuto una vita intera insieme, fianco a fianco, affrontando tutto, ogni singola tempesta, fin dal primo giorno", ha esordito la maestra di ballo. Gabrielli ha ricordato la forza con cui la sorella ha affrontato la sua vita: "Sei nata lottando, e hai combattuto con una forza che non ho mai visto in nessun altro al mondo. Fino all'ultimo istante, sabato scorso, il tuo cuore generoso non voleva mollare, ha lottato con ogni singolo battito, anche quando il tuo corpo e la tua malformazione ti chiedevano l'impossibile".

Una vera e propria dichiarazione d'amore, dove la ballerina ha ripercorso il bellissimo rapporto che le univa: "Sei stata la forza di tutti noi, l'esempio più puro di coraggio, resilienza e amore autentico. Sei la persona più buona che io abbia mai conosciuto su questa terra. Non hai mai portato rancore, hai sempre avuto una parola dolce, un gesto affettuoso e un amore immenso da donare a chiunque, persino a chi non conoscevi. Eri la mia prima fan, la mia sostenitrice più grande in tutto quello che facevo. E ti prometto che continuerò a esserlo io per te, per sempre. Ogni ballo, ogni singolo passo che farò, sarà dedicato a te, alla tua luce, alla tua anima che balla insieme a me". Gabrielli si rivolge direttamente alla sorella e confessa tutto il dolore per la perdita: "Vorrei che sapessi un'altra cosa importante: a Pippi ci pensiamo noi. Non sarà mai solo, te lo prometto. E mamma sarà forte per te, per tutti noi. Ora mi sento persa, mi sento a meta, e la voragine che lasci è immensa. Vorrei chiederti scusa se non sono sempre riuscita a dirti quanto ti amassi veramente, più di ogni altra cosa al mondo. Spero che tu lo abbia sempre sentito nel mio sguardo, nella certezza silenziosa del nostro legame. Sento di essere sola adesso, ma so anche che la verità più grande è un'altra: nessuno potrà mai separarci. Ne la distanza, né il tempo, nessuno. Il nostro legame è eterno. Tu sarai sempre al mio fianco, sarai il mio angelo custode, la luce che continuerà a guidarmi quando la strada si farà buia.Ti amo, amore mio. Per sempre, io e te. Ciao Vale vita mia, amore mio".

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