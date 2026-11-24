(Adnkronos) – Roma si prepara ad accogliere la 25/a edizione del RIFF – Rome Independent Film Festival che, dal 27 novembre al 4 dicembre, porterà nella Capitale il cinema indipendente nazionale e internazionale. Il festival è diretto dal Premio Oscar Paul Edward Haggis e da Fabrizio Ferrari, anche fondatore del RIFF. Film da 30 paesi raccontano i cambiamenti della società in modo trasversale e con occhio attento a registrare le inquietudini di un mondo in trasformazione. Tra gli ospiti italiani della 25/a edizione figurano Giuliana De Sio, Edoardo Pesce, Giorgio Colangeli, Luca Ward, Marina Suma, Francesco Acquaroli, Maurizio Lombardi, Miriam Dalmazio e Alessio Lapice, Alma Noce. Per Punk State, film d’apertura del festival, saranno presenti il regista Loris Di Pasquale e l’attrice e produttrice Alma Noce. La proiezione sarà preceduta da un'esibizione dal vivo dei Punkcake, band punk rock italiana che ha composto il brano Buongiorno, presente nei titoli di coda del film. La programmazione del RIFF, che si svolgerà tra il Nuovo Cinema Aquila, Palazzo San Lorenzo e ilTeatro Biblioteca Quarticciolo, con un’attenta selezione di lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere sperimentali, oltre a masterclass, incontri e progetti dedicati all’intelligenza artificiale. Nel concorso dei lungometraggi troviamo titoli italiani e internazionali. Aurora dei registi bulgari Georgi Stoev e Nikola Boshnakov, una coproduzione tra Italia e Bulgaria che arriva al festival in anteprima italiana, è ambientato a Sofia il 7 novembre 1952. All'ombra delle celebrazioni, Maria, figlia di un industriale condannato dal Tribunale del Popolo, sopravvive prostituendosi in un decadente albergo borghese. Ne Il cacciatore di mosche di Emiliano Ferrera, il protagonista, affetto dalla Sindrome di Tourette, vive un’esistenza segnata dall’emarginazione ma qualcosa cambierà con l’incontro di Alice. Ne Il destino dell’ape di Toni Trupia, Emma sta per pronunciare il fatidico 'sì' all'altare, ma un'inspiegabile inquietudine la pervade. Punk State di Loris Di Pasquale è il film di apertura venerdì 27 novembre a Palazzo San Lorenzo, preceduto dall’esibizione del gruppo Punkcake, che firma la canzone dei titoli di coda del film. Sette persone vengono selezionate per assistere all'evento più esclusivo del momento: uno spettacolo avvolto nel mistero, che potrebbe scuotere l'esistenza di ognuno di loro. Tra i titoli internazionali figura in anteprima mondiale 80 BPM (Russia) di Grigory Kalinin. Qualche anno fa, Zhenya ha subito un delicato intervento al cuore e, da allora, i suoi sogni sono popolati da uno sconosciuto misterioso. In anteprima mondiale anche A Marte (Repubblica Dominicana) di Francisco Valdez. Sullo sfondo di un imminente missione di colonizzazione di Marte, il film racconta la storia di Andrés ed Ernesto, ex amanti che si ritrovano per trascorrere insieme un ultimo fine settimana. Tre i titoli in anteprima italiana. Destroy All Girls (Usa) di Erin Vassilopoulos è in programma sabato 28 novembre al Nuovo Cinema Aquila. Alex Martínez fugge da una casa soffocante e si unisce a un gruppo di skaters di strada. All'inizio, mentre attraversa New York armata solo di pattini e videocamera, tutto sembra facile. In Murkiness (Polonia) di Bartosz Szyszko, Duet, giovane studente di recitazione, viene risucchiato in una spirale allucinatoria in cui amore, umiliazione e morte finiscono per confondersi con la realtà. Chiude i titoli del concorso Thanks for Nothing (Germania) di Stella Marie Markert. Il film racconta la storia di tre fratelli e della loro madre mentre cercano di ricomporre i frammenti della memoria del padre dopo la sua prematura scomparsa. Anche la sezione documentari alterna progetti nazionali e internazionali. Tra gli italiani, Anguane, le voci dell’acqua di Giovanni Pellegrini. Le Anguane, creature bellissime e dalla voce seducente, sono le mitiche protettrici dei corsi d'acqua tra le Dolomiti e la Laguna di Venezia. Mentre una performer ne ricerca l'eco per trasformarne il suono in musica, biologi, speleologi e attivisti documentano la fragilità di questi luoghi, sempre più minacciati da inquinamento e consumo di suolo. Dalla terra al mare di Lorenzo Baldi racconta la prima missione della Global Sumud Flotilla del settembre 2025. Una missione civile e non violenta che ha tentato di portare aiuti umanitari a Gaza, nel pieno dell’assedio e del genocidio perpetrato da parte di Israele. In Non succederà più di Arianna Proietti Mancini, «In una periferia di Roma segnata dall'abbandono, il collettivo Quarticciolo Ribelle costruisce spazi di solidarietà e resistenza. Quando lo Stato interviene, la lotta diventa centrale e attira lo sguardo mediatico della capitale». In anteprima mondiale Renea – Nel nome dei figli di Max Nardari. Dall'infanzia segnata dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale alla Sacra Rota, dove a 57 anni diventa una delle prime donne avvocato rotale al mondo: 'Renea – Nel nome dei figli' ripercorre la vita di Renea Rocchino Nardari, donna straordinaria e pioniera che per oltre 50 anni si è battuta per i diritti delle donne e delle famiglie. In Sereva, A Papuan Tale di Paolo Sodi, Sereva sogna di costruire la sua prima canoa da pesca, ma la tradizione vuole che questa arte sacra sia riservata agli uomini più anziani. In Storia romantica della fotografia di Elda Alvigini ed Elisabetta Di Carlo, il doc affronta il rapporto tra analogico e digitale. A condurre le interviste, una giovane studentessa di economia che si appassionerà alla fotografia attraverso una serie di incontri 'casuali' con gli ospiti. Sul versante internazionale, tre i titoli in anteprima italiana. In Copeland (USA) diPablo Aragüés, durante un tour di concerti in Italia, Stewart Copeland ripercorre una carriera straordinaria che va ben oltre The Police. Island of Dreams (Colombia/Usa) di Alvaro Jimenez e Cliff Orloff offre un ritratto intimo di Cuba in crisi. Il documentario segue diversi cubani divisi tra l'amore per la patria e il dilemma di fuggire da un governo disfunzionale e da un'economia al collasso. In Replica (Australia/Francia/Cina) di Chouwa Liang, «Nella Cina contemporanea, tre donne si rivolgono ad amanti AI per colmare vuoti emotivi segnati da famiglia, matrimonio e indipendenza». Chiude i titoli del concorso Silver (Polonia/Norvegia/Finlandia) di Natalia Koniarz. Attraverso gli occhi di Juvi, dodici anni, entriamo nella vita di alcuni abitanti della miniera più antica della Bolivia, le cui morti pesano quanto l'argento estratto, confrontandoci con i limiti della resistenza umana e con le macchie di sangue lasciate dalla storia. Sono 61 i cortometraggi in concorso, di cui 40 in anteprima, provenienti da 20 Paesi tra cui: Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Egitto, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti e Svizzera. La selezione comprende 23 corti italiani, 9 internazionali, 8 delle scuole di cinema, 7 di animazione e 12 della sezione (R)EVOLUTIONS AI. Torna anche Love & Pride – Il valore della diversità, la sezione che il RIFFdedica dal 2019 alla cinematografia contemporanea a tematica LGBTQIA+, con una selezione di opere che attraverso il linguaggio cinematografico affrontano le tematiche di genere, la libertà di scelta e i diritti della comunità LGBTQIA+. Si rinnova inoltre la collaborazione con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, che assegnerà un riconoscimento all'opera capace di raccontare in modo originale e coinvolgente esperienze, storie, desideri e speranze della comunità. Tra gli eventi speciali, sabato 28 novembre al Nuovo Cinema Aquila la masterclass con il direttore della fotografia Gherardo Gossi e la proiezione, per Classici Ritrovati, diChiusuradi Alessandro Rossetto. Domenica 29 novembre il forum Cinema e IA: “dalla masterclass [S]guardare al Panel Visioni Disobbedienti II: Hackering the Frame” approfondirà il rapporto tra cinema e intelligenza artificiale. Lunedì 30 novembre a Palazzo San Lorenzo il Premio Oscar Paul Haggis e la montatrice e produttrice Jo Francis (ACE) saranno protagonisti dell’incontro “Scrivere la storia, riscriverla al montaggio”. Giovedì 3 dicembre il foyer del Nuovo Cinema Aquila ospiterà il Pitch Day APIC con i finalisti del concorso Sceneggiature & Soggetti. Venerdì 4 dicembre il focus Climate Future Film Festival propone dodici cortometraggi provenienti da nove Paesi, un micro-festival itinerante dedicato ai cineasti che affrontano il tema del cambiamento climatico. L’attore Edward Norton, quattro volte candidato agli Premio Oscar e attivista per il clima, ricopre il ruolo di giudice per l'as­segnazione dei premi. Lo scrittore e celebre ambientali­sta americano Bill McKibben partecipa in qualità di giudice onorario. La serata conclusiva comprende “Rafaël – Live Cinema & Realtà Esperimentali”, l’appuntamento conRoma Video Clip e il Premio Speciale Videoclip a Corde Scoperte di Laura Mirò e Daniele Savelli, per la regia di Tommaso Calibotti, prima della cerimonia di premiazione. A comporre la giuria della 25a edizione del festival sono Barbara Busso (direttrice di produzione); Cristian Casella(imprenditore, produttore ed editore); Giancarlo Chetta (esperto di gestione e coproduzioni audiovisive); Mario Colamarino (presidente del Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”); Benjamin Minot (regista e filmmaker); Fabio Mazzeo (architetto e interior designer), Rafaël (artista e filmmaker sperimentale); Alessandro Rossetto (regista, sceneggiatore e produttore). Quest'anno, accanto alla giuria del pubblico, il RIFF Awards 2026 accoglierà inoltre “The Women Exhibitors' Choice – The Jury by MEDIA Salles”, iniziativa promossa da MEDIA Salles con una giuria di esercenti e programmatrici europee, nata per promuovere la parità di genere e valorizzare il cinema al femminile nella distribuzione in sala. Le tre giurate saranno Stefania Corvi, del CineTeatro Supercinema di Ceprano, Diane Gabrysiak, del Ciné Lumière – Institut français du Royaume-Uni, e Silvia Salvetti, del Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio. Il Festival, a cura dell’Associazione Culturale RIFF, è realizzato con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema – Ministero della Cultura e della Regione Lazio. Direzione Regionale Affari della Presidenza, Turismo Cinema, Audiovisivo e Sport.

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