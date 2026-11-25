(Adnkronos) – Sei persone, tra cui due bambini, sono morte in un incidente aereo al largo della costa meridionale degli Stati Uniti. Lo ha reso noto la Guardia Costiera statunitense precisando che sommozzatori hanno rinvenuto i corpi di tutte le sei persone che si trovavano a bordo del velivolo, nei pressi di Horn Island, al largo della costa del Mississippi, nel Golfo del Messico. I contatti con il Cessna 210 si sono interrotti ieri pomeriggio, facendo scattare le operazioni di ricerca. A bordo del velivolo c’erano quattro adulti e due ragazzi, di 8 e 10 anni. Il velivolo era decollato da New Orleans ed era diretto in Florida. Le cause dell'incidente ancora non si conoscono.

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