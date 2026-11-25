(Adnkronos) – Nella tarda serata di martedì 24 novembre si è spento a Firenze, nella sua città, Luca Bartolini, "apprezzato e conosciuto giornalista, figura professionale di alto profilo e riferimento nell’automobilismo sportivo. Una lunga battaglia contro diversi problemi di salute, condotta con dignità e tenacia, è stata la causa della sua scomparsa", ne da notizia Aci Sport. "Luca Bartolini è stato un poliedrico e competente giornalista appassionato ed innamorato del proprio lavoro, che ha svolto sempre con meticolosa precisione. Bartolini ha ricoperto ruoli di vertice in ACI Sport sin dai primi anni della società, dove è stato direttore della comunicazione dal 2009 fino allo scorso febbraio. Giornalista di spicco nell’automobilismo sportivo internazionale ed italiano in particolare sin dagli anni ‘80, ha accompagnato l’evoluzione dello sport delle quattro ruote per vari decenni".

"Un professionista che ha avviato e formato generazioni di specialisti della comunicazione, con l’intento di trasmettere lo spirito di servizio verso i colleghi. Condividere esperienze e dare opportunità è stata la sua missione, distinto da un modo di fare ironico e gioviale, sebbene nel pieno rispetto della deontologia professionale improntata ad una morale straordinaria. La lealtà e la chiarezza le sue prerogative ed un entusiasmo contagioso la sua caratteristica. Riconoscenza e gratitudine sono i sentimenti naturali da parte di quanti hanno avuto il privilegio di condividere con lui esperienze lavorative da cui hanno tratto insegnamenti proficui. Una figura di straordinario spessore umano, che lascia il segno in quanti lo hanno conosciuto e ne proseguiranno l’entusiasta, chiara e spontanea impronta", ricorda Aci Sport. "Luca Bartolini è uno straordinario professionista, un simpatico e coinvolgente amico dall’alto profilo morale, un esempio di serietà, deontologia e affettuosa guida di inarrivabile spessore. Rimarrà la sua impronta nel cuore e nella mente di quanti svolgono con passione e dedizione questo servizio".

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)