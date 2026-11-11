A Ginevra Terza Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, incontro dedicato alla Louis Vuitton 38ª America’s Cup Napoli 2027

(Adnkronos) – Si è tenuto ieri, presso la prestigiosa sede della Société Nautique de Genève, l’evento “Destination Napoli 2027 – America’s Cup and Beyond”, promosso dal Consolato Generale d’Italia a Ginevra, in collaborazione con ICE Agenzia – sede di Berna, nell’ambito della Terza Giornata dello Sport Italiano nel Mondo organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ispirata quest’anno ad America’s Cup Napoli 2027 e alla promozione del comparto italiano della nautica, vela e del mare. L’evento si colloca nell’ambito di un Roadshow Internazionale organizzato dalla Farnesina in 11 tappe di avvicinamento ad America’s Cup 2027. La tappa di Ginevra – città sede del Tudor Team Alinghi e di MSC Crociere – ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra i protagonisti della prossima Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027, le istituzioni e i rappresentanti dell’industria nautica, con l’obiettivo di valorizzare la portata internazionale della competizione e le opportunità di sviluppo economico, industriale e turistico a essa collegate. La serata si è aperta con la presentazione dell’evento da parte della Console Generale d’Italia a Ginevra Nicoletta Piccirillo, cui ha fatto seguito una tavola rotonda dedicata alle prospettive dell’America’s Cup Napoli 2027 e al ruolo strategico della nautica italiana nel panorama internazionale. Al confronto, moderato da Valentina Fass, giornalista di Sky Sport, hanno preso parte: Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute; per MSC Crociere Leonardo Massa, Vice Presidente sud Europa e Managing Director Italia; per America’s Cup Partnership Viviana Pellegrini, Responsabile dei rapporti istituzionali e delle relazioni con la sede ospitante; per Tudor Team Alinghi, Michel Hodara Team Director Business Area; per Luna Rossa in collegamento da Cagliari il Team Director Max Sirena; il Vicepresidente di Confindustria Nautica Fabio Planamente, e Stefano Pagani Isnardi, Direttore Ufficio Studi Confindustria Nautica, in rappresentanza dell’Associazione nazionale di settore e del Salone Nautico Internazionale a Genova. Nel settembre 2025, nell’ambito della 65esima edizione dell’evento, è stato infatti firmato l’accordo che vede Confindustria Nautica essere Strategic Marine Industry Advisory Partner della Louis Vuitton 38^ America’s Cup, supportando gli organizzatori nel facilitare l’individuazione delle aziende strategiche della filiera dell’industria nautica italiana. Al centro del dibattito, il valore dell’America’s Cup quale grande evento sportivo di rilevanza mondiale e, al tempo stesso, straordinaria opportunità di promozione del sistema Paese, delle competenze tecnologiche e produttive italiane e delle eccellenze del Made in Italy. Sport e Salute ha relazionato sugli importanti sforzi del Governo per organizzare l’area di Bagnoli e preparare Napoli all’evento e sulle ricadute positive per tutta l’area. Particolare attenzione è stata dedicata al contributo dell’industria nautica da diporto italiana, protagonista sui mercati internazionali – nel 2025 le esportazioni della cantieristica hanno raggiunto il valore record di 4,4 miliardi di euro, con una quota di export pari al 90% della produzione nazionale – grazie alla capacità di innovazione, alla qualità delle produzioni e all’elevato livello di specializzazione della filiera. In questo contesto, l’America’s Cup Napoli 2027 costituisce un’importante occasione per rafforzare la visibilità internazionale del comparto e favorire nuove opportunità di collaborazione e sviluppo. L’appuntamento di Ginevra ha in particolare consentito di consolidare il dialogo con rappresentanti di settore del mercato svizzero, interlocutore di rilievo per la nautica da diporto, favorendo l’incontro tra imprese, professionisti, armatori e rappresentanti delle istituzioni. L’evento si è concluso con il saluto istituzionale dell’Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Luca Sabbatucci, che ha sottolineato come il forte messaggio dell’evento è che lo Sport è uno dei più forti collanti che unisce i Paesi, e come per Svizzera e Italia esso sia uno dei molti elementi di una forte e stabile relazione.

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