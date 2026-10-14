Yemen, Houthi minacciano altri attacchi contro aeroporti e siti petroliferi in Arabia Saudita

(Adnkronos) – Gli Houthi dello Yemen minacciano di proseguire nei prossimi giorni gli attacchi contro aeroporti e siti petroliferi nel mezzo dell'escalation con l'Arabia Saudita. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, che cita il portavoce del gruppo, che da anni Teheran è accusata di sostenere. Gli Houthi affermano di aver preso di mira in Arabia Saudita siti di Saudi ⁠Aramco a Dhahran, l'aeroporto internazionale King Khalid e una raffineria Aramco nella capitale Riad. La coalizione a guida saudita ha reso noto di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai miliziani verso Riad. L'annuncio è stato dato su 'X' dal generale Turki al-Maliki, portavoce della coalizione. Forti esplosioni sono state avvertite a Riad, riporta l'Afp dopo che da giorni la capitale saudita è oggetto di attacchi da parte degli Houthi.

Nella capitale dell'Arabia Saudita, quattro persone sono rimaste ferite e 15 edifici residenziali sono stati danneggiati a causa dei detriti caduti da due missili intercettati. "La caduta di detriti a seguito dell'intercettazione di due missili da crociera su Riad ha provocato quattro feriti e danni lievi a 15 edifici residenziali", ha riferito la Protezione Civile saudita sui social media. Il portavoce del comando militare Houthi, il generale di brigata Yahya Sari, ha dichiarato che nelle ultime 24 ore le forze aeree e terrestri saudite hanno effettuato oltre 100 attacchi aerei e missilistici su varie aree dello Yemen, colpendo infrastrutture civili e che si registrano vittime civili. "Nelle ultime 24 ore, aerei sauditi hanno effettuato 104 raid aerei e attacchi missilistici contro infrastrutture civili nella capitale Sana'a, nonché nelle province di Dhamar, Taiz, Amran, Lahj, Al-Jawf, Marib, Sa'ada e Hodeidah. Gli attacchi sono stati condotti utilizzando aerei F-15 e Typhoon dalle basi aeree di Khamis Mushayt e Ta'if, oltre ad attacchi missilistici da Najran, provocando morti e feriti tra i civili", ha scritto Sari sui social media. Il generale di brigata ha aggiunto che con questi attacchi, il numero totale di raid aerei e missilistici condotti dall'Arabia Saudita dall'ultima escalation del conflitto ha raggiunto quota 2.281. Gli Houthi starebbero cercando di costruire missili balistici a medio raggio avanzati utilizzando componenti provenienti dalla Cina. Lo scrive il Wall Street Journal, citando un rapporto di Conflict Armament Research, secondo cui il gruppo sostenuto da Teheran starebbe tentando di costruire una versione del missile a guida di precisione iraniano Kheibar Shekan utilizzando una selezione di componenti cinesi. Secondo il rapporto, il missile in progetto avrebbe una gittata di circa 3.000 chilometri, il che significa che potrebbe essere utilizzato per colpire Israele e l'Arabia Saudita.

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