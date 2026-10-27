Yemen, Houthi: “Colpita la più grande raffineria dell’Arabia Saudita”. Esplosioni a Riad

(Adnkronos) – Gli Houthi yemeniti hanno colpito con un missile balistico la più grande raffineria di petrolio dell'Arabia Saudita, dopo settimane di attacchi destabilizzanti contro il principale esportatore mondiale di greggio. "Le forze armate yemenite sono riuscite a colpire la raffineria di Ras Tanura, nella provincia orientale, con un missile balistico", ha scritto su X il portavoce militare Houthi Yahya Saree, aggiungendo che l'attacco ha provocato "incendi di vaste proporzioni". Esplosioni sono state udite nella capitale saudita Riad. Lo segnala l'agenzia Afp. La tv satellitare al-Arabiya, di proprietà saudita, riferisce di un'allerta diramata dalle autorità per "minaccia aerea ostile" mentre prosegue l'escalation tra gli Houthi del vicino Yemen e la monarchia del Golfo.

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