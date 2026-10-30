Operazione ad Alto Impatto nel Nisseno su disposizione del Prefetto: cinque arresti, due denunciati, tre segnalazioni e sequestri di stupefacenti

CALTANISSETTA. Cinque persone arrestate, due denunciate all’Autorità giudiziaria e tre segnalate all’Autorità amministrativa per violazione della normativa concernente gli stupefacenti. Sequestrati 184 grammi di cocaina, 2,3 chili di hashish e 1,2 chili di marijuana. È questo il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio ad Alto Impatto, eseguiti nella serata ieri a Gelas in attuazione delle direttive del Sig. Prefetto, impartite nel corso di apposita Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, per il contrasto a forme di illegalità diffusa

I servizi interforze, definiti con ordinanza del Questore, a seguito di apposito tavolo tecnico e finalizzati a prevenire e reprimere azioni delittuose attraverso mirati e capillari controlli, sono stati eseguiti con l’impiego di equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza degli Uffici e Comandi territoriali di Gela e con l’ausilio della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Palermo e di unità cinofile della Polizia di Stato.

Nel corso dell’attività 5 persone sono state arrestate, 2 denunciate all’Autorità giudiziaria e 3 segnalate all’Autorità amministrativa per violazione della normativa concernente gli stupefacenti. Le Forze dell’Ordine in totale hanno sequestrato 184 grammi di cocaina, 2,3 chili di hashish e 1,2 chili di marijuana. Sono stati eseguiti controlli amministrativi in 5 esercizi commerciali con 6 contestazioni in materia fiscale eseguite nei confronti dei titolari. Complessivamente, sono state controllate 483 persone, di cui 90 gravate da pregiudizi di polizia, verificata la presenza nei propri domicili di 30 persone sottoposte a misura cautelari e a sorveglianza speciale di P.S., fermati 230 autoveicoli ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada. Sono state, infine, eseguite 19 perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di armi e droga”.